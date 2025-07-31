葉元之反罷成功謝票又遇鬧場　罷免支持者惡意推擠、狂比中指挑釁

記者郭運興／台北報導

726大罷免落幕，國民黨24位立委全數挺過罷免危機。對此，國民黨板橋立委葉元之也展開謝票行程，未料，30日前往市場謝票時，一位支持罷免的婦人先是朝葉元之比出倒讚，經過數分鐘後，這位婦人又撐著傘刻意推擠，更近距離朝著葉元之臉上比出中指，後續離去更持續比著中指怒瞪。葉元之則尷尬苦笑表示「這社會變得好對立」。

被罷團視為頭號目標的葉元之，在7月26日罷免投票成功以不同意票6萬6917張高過同意票6萬3357張的差距，成功守住席次。葉元之也在罷免結果揭曉後立即深入大街小巷，展開掃街謝票行程，他也用直播記錄這些過程。

未料，葉元之30日前往市場謝票時，直播畫面意外錄下，一位支持罷免的婦人看到葉元之隨即朝著鏡頭比出倒讚手勢離去，經過數分鐘後，這位婦人又出現在直播畫面中，撐著傘刻意推擠，更近距離朝著葉元之臉上比出中指，後續離去更持續比著中指怒瞪。葉元之則尷尬苦笑表示「這社會變得好對立」。

而葉元之謝票行程除了發生此衝突外，多數民眾都保持理性，除了鼓勵，也提出對未來的建議，更有不少民眾與葉元之合照、送水支持。直播影片也湧入網友留言鼓勵「真的是一步一腳印，沒在作秀的」、「從白天謝到晚上，太認真了」、「板橋人的福氣」。特別的是，葉元之也靠著近1個月反罷免掃街直播讓他的YOUTUBE頻道訂閱突破11.2萬人。

▼葉元之謝票遇罷免支持者挑釁。（圖／翻攝自YouTube／葉元之）



