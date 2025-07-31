「823大罷免再戰是錯誤決定」　黃暐瀚：賴清德不該跟主流民意對抗

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，綠委王世堅30日呼籲賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，但總統兼黨主席賴清德最終裁示，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻。對此，媒體人黃暐瀚今（31日）直言，823再戰是錯誤決定，為了下次選舉的勝利，賴主席不該跟「主流民意」對抗，感謝罷團沒問題，但繼續挺罷就不聰明。

對此，黃暐瀚表示，做完健康檢查之後，才發現自己有肝病，都知道身體出狀況了，難道還繼續喝酒嗎？如果罷免是為了「翻轉國會」，726的結果已經知道不可能（就算823能罷免成功幾席，也做不到國會實質過半），身為黨主席，為了下一次選舉的勝利（2026、2028）必須做出應對之策，爭取更多選票支持。

黃暐瀚直言，不支持罷免，不等於「不反共」，也不等於就是一定投藍白（雖然大部分應該是），為了下次選舉的勝利，賴主席不該跟「主流民意」對抗，賴總統不該放棄爭取「反共同胞」。

黃暐瀚提到，所謂「止血、清瘡、上藥」三部曲。但延續726的罷免繼續一路罷到823，等同不止血，要繼續再流一個月，閣員不換、政策不變，等同沒有清瘡，血不止、瘡不除，如何上藥？

黃暐瀚說，即使王世堅所說「勸罷團撤案」辦不到，但至少可以藉此回到國政，專心救災、守好關稅。感謝罷團沒問題，繼續挺罷就不聰明。

最後，黃暐瀚強調，台灣就這麼大，面對意圖併吞侵略我們的敵對勢力，需要團結。總統有責任，得想辦法尋求團結。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）