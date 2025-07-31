反罷免遭黨內砲轟　王世堅不退黨：他們還年輕對黨命令更堅持

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對823第二波大罷免投票，總統、民進黨主席賴清德昨在中常會裁示，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。民進黨立委王世堅持反對意見，並喊話賴清德呼籲罷團撤案，遭民進黨立委王義川等嗆聲，「不服從命令的，滾啦！」對此，王世堅今（31日）表示，他們還年輕又是不分區，對黨命令更堅持謹慎，這樣說自己一點都不以為意。王世堅也強調，自己不會退黨，相信他們只是氣話。

針對王義川、林楚茵等的批評，王世堅今日上午在立法院受訪表示，「我不以為意，我做我該做的事」，畢竟自己在民進黨太久了，比他們都久，看得比較深、遠。他們還年輕，有他們的看法，且是不分區，對黨的命令必須更謹慎堅持，他們這樣說自己一點都不以為意，大家都是好同事。

王世堅強調，自己講的是重大的國家層級，身為執政黨就是要有心胸跟氣度。賴清德是國家領導人，心胸氣度要高於其他從政者，因此不要去受民間團體過度影響。他佩服公民團體堅持銳利的眼光，發現國會問題，也是希望用熱情參與改變，但要改變朝野對立、結構不同，有其他方式，可以用合縱連橫，下次選舉可以改變，要用不撕裂國家社會，能更團結的方法。

王世堅也說，雖然他有不同看法，但未來若黨有規定，還是會去執行，像是站路口、宣講等，從來沒有在罷免期間抵制不從，但言語、靈魂不受法律管束。他沒有在行為舉止牴觸黨，但額外多餘的話也不會說，例如之前去榮星花園大罷免宣講，就講自己覺得對的，自己掌握自己的命運，但「大罷免大成功」就不想講。

媒體也問到，會想退黨嗎？王世堅直呼，「不會啦！」怎麼可能，他的理念跟黨一致。針對同黨暗諷他滾，王世堅則認為，並不會真的要他滾，應該只是一時氣話。至於是否會再送一次衛生紙？王世堅說，意思有表達到就好，誰闖禍就誰去擦屁股。