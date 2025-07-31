中國「造船業」崛起背後　美智庫：外國公司貢獻良多

▲快桅集團的貨船。（圖／CFP）

文／中央社

中國造船能力受矚目，華府智庫戰略暨國際研究中心表示，中國國企中船集團去年造船噸位超過美國造船業生產總量；而不少外國公司在中國造船業崛起和中國海軍快速發展過程中都有相當貢獻。

美國之音12日引述戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告指出，中國造船業的崛起用了不過20多年。2000年，中國製造的商船數量在全球占比不到5%；到了2024年，這個比例超過了50%以上；而同期美國在全球造船業所占比例還不到0.1%。中國船舶集團一年建造的商船噸位多於美國全國造船業在二次大戰以後所造的商船總噸位。

報告說，隨著中國造船能力的擴大，中國海軍發展速度也在快速提升。就軍艦數量來說，中國海軍目前超過了美國海軍，排名世界第一。中國海軍擁有234艘軍艦，美國海軍艦隊的軍艦數量為219艘。

中美造船業的差距對美國構成嚴峻的國家安全風險。美國總統川普上週向國會表示，行政當局將採取措施振興美國造船業，不僅要加快建造商業船隻，更要提高軍用船隻建造的速度。

美國國會眾議院軍事委員會海上力量和兵力投射小組委員會日前舉行的聽證會上，該小組委員會主席凱利（Trent Kelly）說，「他們（中國等對手）展示了海上力量的價值，並在商業艦隊規模和海軍實力方面取得重大飛躍。如果我們期望威懾或擊敗任何同儕對手，我們就必須維護美國對世界海洋的控制權」。

不過，出席作證的有關官員及專家表示，美國造船業面臨製造業萎縮、勞動力短缺和供應鏈中斷等問題，需長時間努力才能走出目前困境。

美國4大工會負責人上月呼籲川普支持美國造船業，針對中國的強勢採取加徵關稅和其他強有力懲罰措施。

川普政府還提議對停靠美國港口的中國船隻徵收高達150萬美元的關稅。這項擬議中的措施不僅適用於中國船隻，也適用於所有在中國製造的外國船隻。觀察人士說，若這項議案得以通過和實施，將對中國造船業產生重大影響。

另據荷蘭銀行業巨頭荷蘭國際集團數據，抵達美國港口的貨櫃船中，近1/5為中國製造；而在橫跨太平洋的貿易航線上，這一比例要高得多。

華盛頓郵報12日的報導認為，中國造船業的迅猛擴張與中國船舶工業集團公司（中船集團）有著密切關係。這家公司與美國波音和洛克希德公司類似，不僅承包軍方項目，也從事商用船隻的建造，擁有軍用造船廠和民用造船廠兩個部門。

正是這種構架之下，中船集團可同時接受中國軍方和商用訂單，其中不少來自外國公司。華郵報導說，中船集團生產的船隻逾75%銷往國外，其中不少公司來自與美國安全關係密切的國家，例如丹麥、法國、希臘、日本、新加坡和韓國。

CSIS的報告指出，「透過從這些船廠購買艦船，外國公司向對中國海軍現代化至關重要的實體注入了數十億美元的收入」。

CSIS的報告預測，到2030年，中國海軍艦艇數量將達425艘，而支撐這支龐大海軍的是中國「具有更換速度和維修速度都遠快於美國造船廠的工業基礎」。

報告說，2019至2023年，中船集團旗下4家造船廠共下水了至少39艘軍艦，噸位超過整個英國皇家海軍。另外，這4家工廠還生產了總噸位高達1900萬噸的商用船舶，幾乎相當於韓國整個造船業全年總產量。

據華郵的報導，報告作者之一的福納樂（Matthew Funaiole）認為，這意味著外國公司可能在無意中向中國海軍的擴張提供了所需成本。