友台大咖！　金融時報：美參院軍事委員會主席8月率團訪台

▲ 威克爾傳出將於8月率代表團訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英媒《金融時報》援引3名知情人士披露，美國共和黨資深議員、參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）將於8月率領國會代表團訪問台灣。

報導指出，威克爾是台灣在美國國會最大盟友之一，但此行正值美台關係微妙時刻。外界憂心中國壓力可能動搖川普對台承諾之際，威克爾此次出訪受到台北歡迎。威克爾辦公室對此則拒絕回應。

川普政府近期多項決策引發台北憂慮，包括拒絕總統賴清德過境紐約、取消國防部長顧立雄6月華府行程等。中國駐美使館本月更直接告知川普政府，北京反對賴清德過境紐約。

前總統蔡英文曾在2023年拜登執政期間順利過境紐約，而賴清德在過境被拒後取消中美洲出訪行程。知情人士透露，他對於未能獲得與蔡英文同等待遇感到沮喪。

台灣官員最擔心的是川普可能公開聲明反對台獨立場，而這是北京積極呼籲的目標。

德國馬歇爾基金會台海專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，「中國對台加大施壓之際，美國國會代表團訪台有助重申美國對台灣民主、繁榮與安全的承諾，同時向北京發出威懾訊號，促進更緊密的經貿關係，並反駁北京以及台灣部分人士宣稱『美國是不可靠夥伴』的說法。」

分析認為，在川普推動秋季舉行川習會及美中貿易談判持續之下，台北更仰賴國會力量維繫雙邊關係。美國企業研究所專家庫珀（Zack Cooper）直言，「有鑑於川普政府近期對中國做出讓步，台北許多人轉而期待國會證明台灣對美國依然重要。」

庫珀指出，此次訪問也有助於在關鍵時刻強化美台溝通，因川普政府正要求台灣投資特定防衛能力，以提升自身防衛力量。