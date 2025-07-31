美西大地震若爆發「恐釀超級海嘯」　這斷層已沉睡300多年

▲8.8強震後，海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯堪察加半島8.8強震，再度掀起大地震的恐慌。美國維吉尼亞理工學院一份研究指出，美國西岸也正面臨重大威脅，因為「卡斯卡迪亞隱沒帶」（Cascadia Subduction Zone）發生大地震的機率提高，若成真恐引發數百英尺高的超級海嘯，重創美西海岸線。

《每日電訊報》報導，「卡斯卡迪亞隱沒帶」是太平洋板塊向北美洲板塊下方隱沒形成的地震帶，斷層範圍橫跨600英里（約965公里），從加拿大溫哥華島（Vancouver Island）北部延伸至加州北部門多西諾角（Cape Mendocino）。

維吉尼亞理工學院研究指出，過去6000、7000年的地質證據顯示，「卡斯卡迪亞隱沒帶」大約200至800年會發生11次大地震，上一次發生大地震是在1700年1月26日，等同於已經沉睡325年，下一次大地震恐怕即將來臨。

研究估算，這裡未來50年內發生規模8以上強震的機率達15%，此規模地震可能在幾分鐘內讓沿海陸地下沉6.5英尺（約2公尺），重創西雅圖與波特蘭（Portland）等大城市，淹沒數百英里的道路、機場、學校、醫院和發電廠，至於最嚴重影響，將發生在加州北部、華盛頓州南部、俄勒岡州北部的人口稠密區。

▲日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

研究第一作者、維吉尼亞理工學院地球科學系助理教授杜拉（Tina Dura）強調，「這不是遙遠或抽象的威脅，大地震發生的機率正在增加，氣候變遷更是加劇風險。我們現在必須把這些複雜的危險因素納入長期規畫。」

倫敦大學學院（UCL）地球物理與氣候災害榮譽教授麥吉爾（Bill McGuire）指出，如果認為大地震鮮少造成大規模破壞，那只是因為發生地點往往遠離人口稠密地區。

這一次的堪察加半島強震，是2011年東日本大地震以來全球最大規模地震，震源深度僅約12.8英里（約20.6公里），釋放出相當於5500萬噸爆炸物的能量，引發海嘯浪高達10至13英尺（約3至4公尺），並以噴射機的速度橫跨太平洋。