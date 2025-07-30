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太慘！破8成台男精蟲無力　醫師搖頭：1習慣成「殺精」元凶

▲在桃園市某監獄服刑的潘姓受刑人去年5月某日晚間，趁同監舍友睡覺時，竟徒手大力捏掐其下體，舍友驚醒後通知舍房主任報告提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中茂盛醫院統計，2023年到2024年，破8成台男精蟲無力，主要原因多半是熬夜影響。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游瓊華／台中報導

台中茂盛醫院公布2023−2024年期間男性捐精統計發現，符合精液檢查標準的男性比例僅約19.4%，男性雄風大消風！茂盛醫院生殖實驗室主任黃俊嘉指出，臨床發現，熬夜會讓精子質量變差，就算是年輕小伙子也一樣，成為殺精元凶，有抽菸習慣的人常會驗出雙頭的精子；一般來說，男女生只要過25歲，身體開始老化，生殖細胞也是如此，所以30歲前是最佳狀態。

▲太慘！破8成台男精蟲無力，醫師搖頭：1習慣成「殺精」元凶。（圖／茂盛醫院提供）

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▲李俊逸指出，造成蟲蟲危機的原因很多，諸如環境荷爾蒙、工作壓力、攝取太多加工食品、處於高溫環境等。（圖／茂盛醫院提供）

茂盛醫院生殖醫學科醫師李俊逸說明，世界衛生組織WHO的標準是1c.c.精液內有1500萬隻精蟲，精子活動力的標準值是40%，至於精子的正常比例要在4%以上，符合這3大指標的精子才算是達標。但院內針對2023−2024 年期間來院捐精的男性進行統計發現：符合精液檢查標準的男性比例僅約19.4%，即每10位男性，2人順利達標，另外8人不及格。

李俊逸指出，造成蟲蟲危機的原因很多，諸如環境荷爾蒙、工作壓力、攝取太多加工食品、處於高溫環境等。他強調，現代人普遍生不出來，但想當爸爸，不能只靠運氣，提醒精子的生成週期約 90天，多數人只要力行3個月的健康生活方式，就能看到養精的初步成效。

▲太慘！破8成台男精蟲無力，醫師搖頭：1習慣成「殺精」元凶。（圖／茂盛醫院提供）

▲茂盛醫院針對2023−2024 年期間來院捐精的男性進行統計發現：符合精液檢查標準的男性比例僅約19.4%，即每10位男性，2人順利達標（圖／茂盛醫院提供）

另外，不少人熱愛運動，但李俊逸反而提醒，若是過度激烈或長時間的運動，如馬拉松、自行車、極限登山等，可能造成睪丸局部過熱、身體壓力過大或荷爾蒙波動，而導致精子活動力下降，恐會造成反效果。

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