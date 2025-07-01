一卡皮箱值4千萬！他從柬埔寨拎回台　闖關桃機失敗下場慘了

▲陳姓男子於今年春節連假期間，自柬埔寨金邊入境桃園機場時，托運行李被海關人員發現夾帶6包不明粉末。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子今年春節連假期間自柬埔寨入境桃園機場時，隨身托運行李被海關與航警人員察覺有異，經開箱發現夾帶6包不明粉末，查驗竟是一級毒品海洛因，重達4.305公斤，黑市價格逾4000萬元，航警局偵訊時，陳男辯稱受運毒集團委託幫運行李，完成任務後可獲得400萬元酬勞等語，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，警方依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，目前已由桃檢向法院聲請羈押。

▲航警局與海關人員於春節期間查獲陳姓男子托運行李，夾藏一級毒品海洛因4.3公斤等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，這名年約60歲陳姓男子於今年1月底春節連假期間自柬埔寨金邊國際機場搭機回台入境桃園機場第二航廈，其隨身托運行李經過X光機查驗時有異，經海關與航警局人員當場開箱查驗，發現行李箱內夾藏6包不明粉末，經鑑驗後確認為第一級毒品海洛因，量秤重達4.305公斤，市值逾新台幣4000萬元。

▲航警局與海關人員於春節期間查獲陳姓男子托運行李，夾藏一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局調查，陳姓男子於春節期間自台灣搭機至柬埔寨，於當地取得夾藏毒品行李箱後再搭機返台入境，陳嫌遭緝獲後坦承受上手指使運輸海洛因至台灣販售，完成任務後可獲得新台幣400萬元之酬勞才鋌而走險，航警局偵訊後依運輸第一級毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，海洛因為我國列管第一級毒品，使用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等症狀，籲請民眾勿好奇接觸使用，航警局將持續強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，讓不法集團無可趁之機。