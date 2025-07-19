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5次試管失敗心碎！34歲女靠AI+益生菌助孕　喜迎健康男寶

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▲蔡小姐不孕8年，曾經5次試管都失敗，最後轉向台中茂盛醫院求助，最後透過AI技術檢測發現子宮菌叢不佳，經過調理後，終於喜獲麟兒。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣晚婚晚育趨勢下，不孕問題成為現代女性備孕路上的大挑戰！一名33歲的蔡小姐結婚8年，歷經5次試管嬰兒療程，卻屢屢失敗，讓她身心俱疲。直到轉診至茂盛醫院，才發現是子宮菌叢出了問題，醫師透過精準檢測，搭配益生菌調理，蔡小姐僅花短短5個月就迎來好孕，更在一次植入後成功懷孕，一圓生子夢，更計畫再生第二胎。

茂盛醫院執行長暨基因遺傳主任李俊逸解釋，子宮內膜的微生物群對胚胎著床成功與否有著重要影響。根據2016年刊登於《美國婦產科雜誌》的研究指出，當子宮內乳酸桿菌比例超過90%時，著床率可達60.1%，懷孕率高達70.6%，活產率更有58.8%。由此可見，透過益生菌調理能有效提高懷孕成功率。

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李俊逸形容，健康穩定的子宮環境就像一座花園，而菌叢則是維持花園生態穩定的養分。蔡小姐就是透過益生菌的調理，打造更有利於胚胎著床與發育的微環境，讓胚胎順利著床。

▲5次試管失敗心碎！34歲女靠AI技術+益生菌助孕　終迎健康男寶。（圖／記者游瓊華攝）

▲茂盛醫院創辦人李茂盛表示，現代女性因晚婚晚育，導致不孕症議題逐漸成為顯學。（圖／記者游瓊華攝）

茂盛醫院創辦人兼院長李茂盛表示，現代女性因晚婚晚育，導致不孕症議題逐漸成為顯學。不過，許多患者對自身健康缺乏充分了解，常讓療程選擇失焦。茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤補充，子宮菌叢失衡可能引發慢性發炎等隱性問題，進而影響胚胎著床。透過專業檢測子宮內膜菌叢狀態，醫師才能提供更精準的治療策略。

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