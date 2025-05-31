馬斯克和「日本女歌手」生子！　作家前女友再爆：他到處捐精

▲美國作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）與億萬富翁馬斯克。（圖／翻攝自X、路透）



記者王佩翊／編譯

美國特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度捲入私生子風波！曾替馬斯克生下兒子但卻不能「認祖歸宗」的保守派作家艾希莉．聖克萊（Ashley St. Clair）向《紐約時報》爆料，馬斯克曾向她炫耀自己「在世界各地都有孩子」，其中甚至包含一名「日本流行女歌手」，且只要有人想生孩子，他就願意提供精子。

聖克萊爾2月宣布，自己替馬斯克生下一名兒子羅穆路斯（Romulus）。消息曝光後，馬斯克在X上坦言對孩子的親子關係有疑慮。聖克萊爾隨後提出親子訴訟，並進行親子鑑定，結果顯示，馬斯克與羅穆盧斯有99.9999%機率為親生父子。

據悉，兩人在新年假期前往聖巴特島（St. Barts）度假，聖克萊爾疑似是在當時懷孕。聖克萊爾生下小孩之後，她依照馬斯克的要求，沒有在出生證明寫上馬斯克的名字。但馬斯克還變本加厲要她簽署保密協議，以換取贍養費，也就是一次性支付1500萬美元（約新台幣4.4億元）當作住房與生活費用，另外每月給予10萬美元（約新台幣290萬元）撫養費直到孩子年滿21歲，不過聖克萊爾並未簽署。

聖克萊爾後續爆料，消息曝光後，馬斯克直接將當初說好的扶養費砍半。

聖克萊爾直言，馬斯克經常透過他的社群平台X公開發聲，聲稱對全球生育率下降相當憂心，他總是把這些行為包裝成一種「利他主義」，認為這些人「就應該生小孩」，顯示他對人類未來人口問題的執著與關注。

聖克萊爾近日則再向《紐約時報》爆料，兩人約會時，馬斯克向她炫耀世界各地都有他的孩子，其中一人甚至是他與一名日本流行女歌手的骨肉。馬斯克還稱，自己願意把精子捐給所有想要孩子的人。