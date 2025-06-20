Telegram創辦人長期捐精！驚人遺囑曝光　財產全留「百名親生孩」

▲Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

Telegram創辦人暨執行長度洛夫（Pavel Durov）身價高達139億美元（約新台幣4541億元），他近日接受法國《Le Point》雜誌專訪時表示，自己已立下遺囑，將龐大財富全數留給超過100名自稱的「親生子女」，但這筆錢要等30年後才可動用。

根據報導，現年40歲的度洛夫與3位伴侶育有6名孩子；此外，他自15年前開始捐精，截至目前估計已有超過100名孩子透過人工方式出生。

度洛夫強調，「我要說清楚，我不會因為孩子的出生方式不同而有所區分──不論是自然懷孕或是我捐精所生，他們都是我的孩子，應該擁有一樣的權利。」

度洛夫說，「我最近剛寫好遺囑，從今天開始算起，30年內，他們都無法動用我的財富。」此舉不僅挑戰傳統遺產繼承觀，也再度引發外界對他個人行事風格的關注。

彭博新聞指出，度洛夫一向以特立獨行聞名。他曾在復活節時於Telegram上傳一張上身赤裸的照片向1110萬名訂閱者致意。此外，他每天早上固定做300個伏地挺身與300個深蹲，且完全不喝酒、咖啡與茶，生活極度自律。

Telegram目前擁有超過10億個活躍用戶，是全球最受歡迎的通訊軟體之一，但該平台近年也因內容爭議多次捲入國際糾紛。

法國當局去年指控度洛夫縱容Telegram成為犯罪活動溫床，但他已公開否認相關指控。

至於他的行動自由問題也有進展。根據《世界報》披露的未公開裁定，法國司法部一名官員證實，度洛夫從7月10日起可每次在杜拜停留最長兩週，等同獲得有利裁決，未來能更自由進出該地。