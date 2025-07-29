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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍曾估罷免最慘3席、最好0席　賴清德與極端青鳥激出中間選民

▲▼民進黨第21屆第2次全國黨代表大會28日舉行，現任黨主席賴清德及謝長廷、許信良等多位大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德發動團結十講後，藍委於內參民調中全數回穩。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

發動大罷免的民進黨嚐到了25比0的政治苦果，回顧從連署到投票前夕，國民黨幾乎處在挨打狀態，綠營發動側翼輿論展開一波波綿密攻勢，再加上國民黨因涉幽靈連署，全台地方黨部被抄了一遍，聲勢跌落至谷底。藍營人士透露，五月首波內參民調顯示，藍委徐巧芯、葉元之、牛煦庭同意票高於不同意是最危險的3人，直至賴清德總統六月底啟動團結十講失言連連，還有青鳥自我膨脹惹怒中間選民，讓藍營緊抓一線生機，全黨對賴清德火力全開。隨之的第二波民調、投票前10天的封關民調，所有不同意皆已領先同意，才得以打下漂亮一仗。

藍營人士透露，國民黨首次內參民調中顯示徐巧芯、葉元之、牛煦庭同意票遙遙領先不同意票，「但其實最差的時候也就只有三席可能會被罷免」，國民黨隨即啟動區域聯防，以地方守護與全國大造勢分進合擊，整合藍營執政縣市能量，跨區支援協助，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜等人，投票前每周末幾乎行程滿檔，相互輔選各區造勢活動。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲24席國民黨立委安全挺過大罷免。（圖／記者鄭佩玟攝）

與此同時，賴清德啟動團結十講成為藍營轉守為攻的關鍵轉折點。藍營人士指出，回顧過去四講，賴總統談「團結」時強調，要透過選舉罷免「打掉雜質」，談「憲政體制」提及，賴總統1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加，又批野黨提出每人發1萬元政策，總共要花2300億，反問「1萬元能用多久？」全都引爆熱議。

賴清德在勘災時的冷血發言在網路社群上的相關發言影片更是不斷瘋傳，藍營人士指出，「罷免等於對賴清德不信任投票」之所以能引發共鳴，是因賴清德自520上任總統後，至今政績乏善可陳，放任青鳥到處出征，民進黨團總召柯建銘還以「刑法100條」恐嚇在野黨立委，但刑法第100條是民進黨前輩當年拚命爭取廢除的，如今賴清德竟坐視柯建銘喚醒人民對戒嚴時代的恐懼記憶，將民進黨一手打造的民主形象拋諸腦後。

在綠委郭昱晴「獵巫式愛臺」、沈伯洋「紅孩兒」家族賺紅錢一一發酵後，國民黨六月的內參民調中顯示24席藍委不同意票皆高於同意票，儘管徐巧芯、葉元之、牛煦庭誤差範圍尚未拉大，但全黨士氣已逐漸高昂，相反的民進黨支持者卻越來越失控，不斷在網路上引戰，攻擊不同立場的人為中共同路人，柯建銘又稱「不去罷免非台灣人」，這種非我族類其心必異的二分法，反而激起沈默大眾站出來投票，而這也是此次大罷免平均投票率衝高的重要因素。

藍營人士強調，在「抗中保台」主旋律下，這一代年輕人早已耳熟能詳「抵抗中國影響，鞏固台灣認同」，但政治語言若未伴隨實質作為，就容易落入「說一套做一套」的批判，這也正是在動員選民時遭遇強烈抵抗的根源，具有投票權的年輕人，成長於民主深化和不斷衝突的政治風波之中，所期待的是實質政策與透明過程。兩蔣、中國等概念對他們來說，反不及美國關稅、AI半導體、普發現金等切身利害，這也是國民黨除了打出「票投不同意，教訓賴清德」，有效凝聚泛藍支持者士氣外，民生牌也能上升到中間選民對賴清德投下不信任票的關鍵。

此外，在策略上，國民黨最後訴諸藍綠對決，就是要回到基本盤的對戰，畢竟2024年就是藍白分裂，才讓賴清德僅以4成選票拿下總統，但這一次藍白充分合作，國民黨從黨主席朱立倫以降，都聲援柯文哲的司法不公，民眾黨主席黃國昌在選前最後一天喊出不同意罷免這一票是為了阿伯投的，就是對小草下達動員令，所以投票結果新北張智倫、桃園呂玉玲、新竹市鄭正鈐均因藍白合作，不同意票都高於2024選舉的得票數。

國民黨反罷免大成功，贏的不只是席次，更贏得一次翻轉弱勢形象的契機，但這場「撐過」只是起點，不是終點，唯有持續提升組織動員與在野監督力，爭取民意支持，將好不容易引起共鳴的中間選民也轉化為藍票，才能在明年的縣市長選舉再下一城，給賴清德一次真正的教訓。

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