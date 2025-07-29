槓上大老！遭林濁水酸極端疑神疑鬼　沈伯洋開嗆：前輩都不用求證？

▲沈伯洋 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免遭完封，民進黨內檢討聲浪不斷，台灣民意基金會董事長游盈隆今（29日）率先點名沈伯洋該辭立委，而另位民進黨大老林濁水也發文表示，沈伯洋很有貢獻？麻煩是沈伯洋的極端疑神疑鬼和柯建銘如出一轍，是罷團志工誇張行為的共同來源。對此，沈伯洋則直接在林濁水該貼文留言回擊，整天把沒有講過的話，塞到他嘴裡，然後說他疑神疑鬼？前輩都不用求證了嗎？

針對大罷免結果，台灣民意基金會董事長游盈隆今早率先開砲沈伯洋對大罷免帶來的影響，更痛批沈伯洋是民進黨之恥，總統賴清德如果不提名沈伯洋出任不分區立委，會有今天的大罷免大失敗？賴清德會陷入這場政治風暴？



民進黨大老林濁水也發文表示，沈伯洋超努力，很有貢獻？麻煩是，沈伯洋的極端疑神疑鬼和柯建銘如出一轍，是一些少數卻備受矚目的罷團志工誇張行為的共同來源。

沈伯洋則直接在該貼文下方留言回擊林濁水，他表示，前輩，自己覺得講話要有根據。就給一個例子就好，一個就好，請問是哪一件事情他「極端疑神疑鬼」？

沈伯洋說，然後那些說他是美國間諜和CIA的，叫做有事實根據嗎？整天把沒有講過的話，塞到他嘴裡，然後說他疑神疑鬼？前輩都不用求證了嗎？

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）