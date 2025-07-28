夏戀嘉年華第五夜！高空煙火熱力無限　預告今日加場終極壓軸

▲新生代創作男歌手王ADEN，以真摯的情感唱出浪漫情歌，打動現場每一位聽眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮夏戀嘉年華27日邁入第五夜，現場吸引近萬名歌迷湧入朝聖，在炎炎熱夏中觀眾隨著TRASH、韋禮安、U:NUS、王ADEN、F.F.O、公館青少年等歌手的情歌不斷擺動身體，現場氣氛嗨到最高點，演唱會結束後更盛大施放高空煙火，熱力共度無限的夏戀第五夜，並與大家相約明日加場終極壓軸表演再見！

▲▼創作才子韋禮安，一上台清新氣質便感染全場，全場大合唱撼動花蓮夏夜。

館青少年以充滿活力的〈偶超級宇宙無敵霹靂愛尼〉揭開序幕，節奏輕快、語氣直白，展現青春對愛情的天馬行空與率真想像。緊接著〈一個人默默的酷〉與〈等你會不會只是慣性〉氛圍轉為內斂，細膩描繪孤獨、疑惑與曖昧的青春心緒。首次登上花蓮舞台的新曲〈你到底在選擇什麼〉更成亮點，旋律與歌詞引發現場熱烈共鳴。接續的〈要不要跟我出去走一走〉延續曖昧情感與探索渴望，壓軸曲〈其實我一點都不酷〉則以坦率語氣，道出青少年在自我認同中的不安與掙扎。整場演出以「氧氣感」十足的青春嗓音貫穿始終，層層堆疊出當代年輕人真實而多元的成長心聲。

從選秀節目原子少年2出道的台灣新世代男團，平均年紀僅17歲的F.F.O，首先帶來動感舞曲〈Zoomer〉以及動感情歌〈腦袋漂流記〉嗨翻年輕迷妹，接續演出組曲邊唱邊跳〈多擠+大丈夫〉，並與現場歌迷互動，觀眾熱情地吶喊，拼命揮舞著手中的螢光棒，花蓮東大門廣場現場持續不斷湧入歌迷朝聖，隨著歌曲不斷搖擺熱舞。U:NUS成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐唱跳〈嗨到臉紅紅〉一曲點燃全場，接續帶來抒情歌曲〈如果愛都說不出來〉將情感徹底釋放，更帶來〈⁠麻吉go〉、〈修理偶〉等歌曲送給大家，令台下迷妹尖叫不已，粉絲們為之瘋狂。

▲▼新科2025金曲獎最佳樂團獎的搖滾天團TRASH，大秀樂器才華，歌聲也讓歌迷聽得如癡如醉。

拿過金曲獎最佳新人獎的新生代創作男歌手王ADEN，他以饒舌〈妳是我寶貝ㄟ⁠〉、〈想了妳六次〉詮釋守護愛人的霸氣與深情，輕快的〈雙重人格⁠〉則為歌曲注入了強烈的情感張力、〈23/17〉不僅讓人感受到愛情的深刻力量，更以真摯的情感打動了每一位聽眾，堪稱今年最值得細細品味的浪漫情歌。

創作才子韋禮安，一上台清新氣質便感染全場，吸引大家全神灌注，傾聽他演唱個人經典詞曲創作，包括〈女孩〉、〈最好的朋友〉，不同的詞曲意境，讓現場聽眾浸潤在他的音樂裡的流動，當韋禮安唱出電視劇及電影主題曲〈還是會〉、〈如果可以〉時，全場更是一同大合唱，眾人的歌聲撼動花蓮夏夜。

新科2025金曲獎最佳樂團獎的搖滾天團TRASH，首先帶來組曲〈21世紀最強兒歌＋Kiss〉，在些許閃靈及重金屬樂風，透過時而感性時而沙啞嘶吼的唱腔，展現動感的節奏瞬間點燃氣氛，抒情歌曲〈重感情的廢物〉及組曲〈Goodbye+終究還是因為愛〉透過大秀樂器才華的他們，歌聲也讓台下歌迷聽得如癡如醉。

今年夏戀為期六晚的演出場場精彩、全程免費入場，更引爆樂迷搶購火車票、住宿熱潮，為花蓮暑假觀光帶來龐大人潮。活動期間將透過MTV台、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube及徐榛蔚縣長臉書粉絲頁進行直播，讓全台樂迷都能同步感受這場仲夏音樂盛典的熱情與魅力。



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