夏戀嘉年華7／23熱力登場！25組卡司接力熱唱　連嗨5天免費入場

▲▼2025花蓮夏戀嘉年華於台北101購物中心舉辦記者會，花蓮縣長徐榛蔚親自出席邀請鄉親一同參加夏戀盛會！（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

盛夏的節奏，從花蓮開始！全台夏天最受矚目的音樂盛會「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日至27日連續五天，每晚7點在花蓮東大門廣場重磅開唱。18日於台北101購物中心舉辦記者會，花蓮縣長徐榛蔚親自出席會場，邀請鄉親一同參加夏戀盛會！

記者會現場由人氣創作歌手高爾宣、饒舌歌手PIZZALI現場演出，並提前預告將在夏戀嘉年華演唱會中演出，引爆夏日音樂狂潮。

徐榛蔚表示，夏戀嘉年華是花蓮每年暑期最重要的觀光活動之一，不僅收錄亞洲最美的聲音，更串聯在地豐富的自然景觀與觀光資源，為旅人帶來身心靈的全方位放鬆。而花蓮的清新空氣與優美環境，正是民眾遠離壓力、親近自然的最佳選擇，「一張車票、一場自駕旅行，就能開啟一趟感動身心的花蓮之旅」，歡迎大家在夏日出發，探索花蓮的山、海、美食與音樂，重新找回生活的節奏與幸福的感受。

「收錄亞洲最美好的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，今年邁入第18年、第25屆的「夏戀嘉年華」是全台夏季最具代表性的音樂品牌，今年同樣集結全臺25組超強人氣卡司輪番上陣，目前公布的演出陣容包括：麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、TRASH、PIZZALI等知名藝人與外籍樂團RETROSPECT。「只要一張火車票」，就能享受高規格演唱會級的精彩演出，為期五晚場場免費入場。主辦單位提醒樂迷把握機會，盡早安排住宿與交通行程，一起來花蓮度過最熱血的仲夏夜！

▲記者會上，即將登上夏戀舞台的高爾宣及PIZZALI驚喜現身。

本屆夏戀嘉年華隆重推出「五大主題之夜」，從大勢樂團、華語流行、饒舌、原民音樂到民歌，讓不同世代的樂迷都能找到熟悉的旋律與感動的聲音！

記者會上，即將登上夏戀舞台的高爾宣及PIZZALI驚喜現身，合唱熱血饒舌歌曲《狠操俱樂部》，精彩演出獲得現場熱烈回響。兩人也邀請大家暑假來花蓮一起玩、一起唱、一起跳，把壓力全都甩掉，跟著音樂來花蓮一起迎接最火熱的夏天！

花蓮縣政府觀光處表示，暑假來花蓮除了夏戀嘉年華演唱會活動外，還有酷涼的親水活動。「2025花蓮FUN暑假－繁花綻FUNCool涼一夏！」將於7月12日至8月10日在花蓮壽豐鯉魚潭登場，讓鯉魚潭搖身一變成為最潮水上樂園，推出SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車、碰碰船、動力摩托等五大免費水上體驗活動，每個週末還有限定的趣味競賽、創意表演秀、胖卡美食市集輪番上陣。

為了讓無法親臨現場的樂迷也能同享音樂盛宴，夏戀嘉年華活動期間將在MTV台、三立新聞網YouTube、VidolYouTube進行實況轉播，民眾可透過多元平台同步享受2025夏戀嘉年華音樂盛典的精彩演出。

更多活動詳情與卡司資訊，請關注花蓮縣政府官網與社群平台。

