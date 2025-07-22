夏戀嘉年華藝人接力開唱！首日4大樂團大拚場　大勢樂團打頭陣

▲花蓮夏戀嘉年華將從23日起一連6晚在東大門廣場盛大登場，堅強卡司全曝光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮夏戀嘉年華」，將從明23日起一連6晚在花蓮市東大門廣場盛大登場。已邁入第18年的夏戀嘉年華，今年卡司橫跨世代與音樂類型，集結超過30組超強人氣藝人，花蓮縣政府22日更加碼宣布7月26日追加胡凱兒、7月27日追加公館青少年、7月28日追加洪暐哲、沒有才能等新生代藝人參與演出。

花蓮縣府表示。今年卡司衆多且堅強。包含羅志祥、麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、新科金曲樂團TRASH、鼓鼓呂思緯、白安等知名歌手。來自花蓮萬榮太魯閣族，甫獲今年金曲獎最佳原住民歌手獎的姑慕．巴紹也將在7月25日(五)帶來精彩演出。

夏戀開幕首日（7月23日）將呈現四大樂團對決的精彩場面，由人氣火熱的美秀集團、推出新作的小男孩樂團、金曲最佳樂團麋先生，以及被譽為「泰國五月天」的搖滾天團Retrospect接力飆唱，打造台泰樂團花蓮大拚場。美秀集團將演唱《捲菸》、《我要你愛》、《擋一根》等經典夯曲，讓聽團仔們聽得超過癮。

7月23日至28日夏戀活動期間每天18:00至22:30，包括花蓮市中山路(中華路至海濱街)、重慶路(中山路至自由街)、軒轅路(復興街至中山路)、福町路(中華路至重慶路)、花崗街(五權街至中山路)、博愛街(廣東街至重慶路)、光復街(廣東街至重慶路)等路段將實施交通管制。

活動期間將透過MTV台、洄瀾電視台、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube及縣長徐榛蔚臉書進行實況轉播。今年夏戀為了讓大家有更棒的煙火觀賞視野，舞台轉向180度，7月23日、27日、28日三天的演唱會最後，只要一轉身，就能欣賞到完整的璀璨煙火，絕對讓您難忘一夏！

花蓮縣政府表示，暑假來花蓮正是好時機，除了夏戀嘉年華，同步推出「2025花蓮FUN暑假」系列活動至8月10日，壽豐鯉魚潭搖身一變成為全台最潮的水上樂園，提供SUP立槳、獨木舟、水上腳踏車等五大人氣水上設施免費體驗。

此外，8月2日富里農會稻草藝術節星光音樂會、8月23日七星潭星光音樂會等精彩活動，讓遊客能夠深度體驗花蓮夏日魅力，以最浪漫的方式邀請大家一同仰望星空，南北雙場次的「星光音樂會」將帶來截然不同的動人風景。歡迎全臺旅人把握機會前往花蓮共度最熱血的仲夏夜時光。

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