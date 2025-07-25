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夏戀嘉年華第2夜！校園歌手接力獻唱　潘越雲壓軸歌迷醉了

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

涂佩岑打頭陣，帶來多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025花蓮夏戀嘉年華」第二夜今24日在花蓮東大門廣場熱鬧開唱，演出陣容星光熠熠，由潘越雲、施孝榮、殷正洋、李麗芬、涂佩岑接力獻唱，花蓮東大門夜市廣場現場不斷湧入歌迷朝聖，隨著歌曲不斷搖擺熱舞，將現場氣氛炒熱到最高點，花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣議員林正福等貴賓也到場與歌迷同歡，嗨翻花蓮的夜晚。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「三金歌王」殷正洋詮釋殷式民歌，勾起歌迷往日情懷。

徐榛蔚表示，夏戀嘉年華已成為花蓮最具代表性的音樂盛事之一，每年吸引各地遊客共襄盛舉。感謝各位好朋友今晚齊聚東大門廣場，一同用音樂點亮夏夜、用笑聲擁抱花蓮。希望大家在美麗的星空下，享受動人的旋律與熱情的花蓮，留下最美好的回憶。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「民歌天后」李麗芬及「民歌少俠」施孝榮的深情演唱，喚起4-6年級聽眾的青春回憶。

活動首先由涂佩岑為歌迷獻唱，涂佩岑是多方位發展的民歌手，擔任過資深歌手、音樂創作人、主持人等工作，一出場便帶來多首組歌曲〈月琴〉、〈捉泥鰍〉、〈小茉莉〉、〈看我聽我〉、〈如果〉、〈讓我們看雲去〉、〈奔放奔放〉及〈飛揚的青春輕柔〉，緊湊的節奏讓聽眾如同回憶校園故事的高潮迭起。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

緊接著有「三金歌王」美譽的殷正洋帶來精采演出，他曾獲得金鐘獎、金鼎獎及三度金曲獎最佳男演唱人，歌聲厚實洪亮，為聽眾帶來〈無盡的港口〉、〈新不了情〉、〈恰似妳的溫柔〉及〈城裡的月光〉，詮釋殷式民歌的動人情懷。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「民歌天后」李麗芬深情演唱〈得意的笑〉、〈愛情〉、〈偶然〉及〈愛江山更愛美人〉，讓台下聽眾聽得如癡如醉；「民歌俠少」施孝榮以豪邁溫暖的嗓音展現獨特的表演風格，為聽眾帶來〈歸人沙城〉、〈拜訪春天〉、〈木棉道〉及〈俠客〉，更喚起4-6年級聽眾的青春回憶。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼壓軸由潘越雲獻唱，獨特的嗓音和深情的演繹，讓台下聽眾如癡如醉。

當晚壓軸由潘越雲獻唱，潘越雲曾榮獲金鼎獎、金嗓獎、金曲獎「最佳演唱人」等多項樂壇大獎。潘越雲用聲音篆刻了一部流金溢彩又厚重醇久的華語流行音樂史，她今晚獻唱〈偶然〉、〈野百合也有春天〉、〈天天天藍〉及〈我是不是你最疼愛的人〉，獨特的嗓音和深情的演繹，讓台下聽眾如癡如醉。

▲涂佩岑打頭陣，多首校園歌曲讓聽眾回憶起年輕的校園故事。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

2025花蓮夏戀嘉年華演出場場精彩、全程免費入場，為花蓮暑假觀光帶來龐大人潮。活動期間將透過MTV台、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube及徐榛蔚縣長臉書粉絲頁進行直播，讓全台樂迷都能同步感受這場仲夏音樂盛典的熱情與魅力。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

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