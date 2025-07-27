關稅上路倒數剩不到一周！　南韓「最終場談判」時間點曝光

▲南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府針對各國祭出的對等關稅政策，即將從8月1日起正式生效，其中南韓同樣和日本被課徵25%。不過最近，日本答應向美國挹注5500億美元成立投資基金後，成功在談判時將稅率降低至15%，使得將日本視為競爭對手的南韓相當緊張。最新消息，南韓副總理具潤哲將在關稅生效倒數前一天赴美談判。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室今（27）日下午公布最終一輪的談判時間，表示經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲將於美東時間31日，與美國財政部長貝森特進行「1+1會談」，針對降低關稅稅率進行最終場的談判，儘管目前詳細的時間、地點尚未敲定，但兩人可能在華府的美國財政部進行會談。

南韓總統辦公室昨（26）日才發表聲明，透露南韓副總理具潤哲、南韓外交部長趙顯將於下周會晤美國財政部長貝森特、美國國務卿盧比歐，強調直到8月1日對等關稅政策上路前，南韓政府將竭盡全力和美方進行貿易談判。

據悉，南韓、美國原訂於25日舉行「2+2會談」，包括南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九、美國貿易代表葛里爾皆會出席，不過因為貝森特行程臨時變更，而導致具潤哲準備從仁川國際機場搭機前往華府前，接獲美方臨時通知取消。

南韓總統辦公室指出，美方在與南韓會談時相當關注美韓兩國的「造船合作」。《彭博社》、《朝鮮日報》先前更指出，南韓全面要求美國減免或降低稅率，然而美方在談判時要求南韓應該比照日本，向美國挹注4400億美元成立投資基金，用以重振美國製造業，並要求南韓開放進口30個月齡以上的美國牛肉、開放精準度高的地圖給Google。