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美中重啟貿易談判　南華早報：關稅休兵「再延長3個月」

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲美中預計將把原定8月12日到期的關稅暫停期再延長3個月。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰暫時降溫！《南華早報》引述多名知情人士指出，北京與華府28日在瑞典斯德哥爾摩進行新一輪高層磋商時，預計將把原定8月12日到期的關稅暫停期再延長3個月，雙方希望藉此維持談判空間，避免衝突再度升高。

報導指出，雙方今年5月已同意在談判期間相互停止大部分高額關稅，並設定90天期限。知情人士透露，這回延長協議將讓雙方在未來3個月內承諾不再追加關稅，也避免以其他手段升高貿易衝突。

不過，這一輪在瑞典舉行的第3回合談判，預料不會出現重大突破。知情人士指出，美方仍將對中國工業產能過剩提出關切，但雙方目前僅是「交換立場」，尚未敲定具體方案。

值得注意的是，消息來源還透露，北京代表團計劃在會談中向川普政府團隊施壓，要求重新檢視因芬太尼（fentanyl）問題而對中加徵的20%關稅。

川普今年3月才以「中國未積極阻止芬太尼流入美國」為由，重啟部分關稅措施。至於美方是否會因應談判進展放寬這道關稅，目前華府尚未鬆口。

整體來看，斯德哥爾摩談判雖未必有立刻成果，但至少讓雙方維持對話，並暫時避免關稅戰升級。

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