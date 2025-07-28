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美歐15%關稅條件曝光！　馮德萊恩：已是最佳結果

▲▼歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲▼歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與歐盟近日在蘇格蘭（Scotland）達成關稅協議，歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這份協議「是在不確定年代裡，為歐美帶來確定性、穩定與可預測性」，強調雖然條件嚴苛，但已是「我們能談到的最佳結果」。

綜合外媒報導，這份協議的重點是美國對歐洲進口商品設定15%基準關稅，適用範圍包括汽車、半導體與藥品。馮德萊恩坦言，「15%不是可以輕忽的數字，但這已經是我們爭取到的最好結果。」

她也透露，雙方同時針對部分戰略性商品達成「零對零關稅」（zero-for-zero），包含飛機及零件、特定化學品與特定學名藥，至於葡萄酒與烈酒的稅率目前仍在討論。

馮德萊恩最後強調，「今天的協議在動盪時局中創造了確定性，讓企業與市場都能更有預期地規劃未來。」

根據協議，歐盟還承諾在三年內向美國採購7500億美元（約新台幣24.6兆元）的液化天然氣（LNG）及核燃料。馮德萊恩指出，歐洲「仍有太多俄羅斯的LNG透過後門進來」，因此歐洲執委會已提議在2028年1月1日前全面淘汰俄羅斯天然氣進口。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對協議表示歡迎，直言這避免了「跨大西洋貿易關係不必要的升高」。他強調，對德國汽車業來說，這項協議特別令人鬆一口氣，因為若談不成，汽車業將面臨高達27.5%的關稅。

梅爾茨指出，德國的化學與機械產業同樣高度依賴對美出口，對於歐盟執委會後續談判「完全支持」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）出席會議時表示，對協議抱持正面看法，但仍須審視細節，「15%的稅率可以承受，尤其如果這個百分比如原先計畫所說，沒有再額外加計既有稅率的話。」

梅洛尼也補充，義大利作為歐洲對美國最大出口國之一、擁有超過400億歐元（約新台幣1.4兆元）貿易順差，「已準備好在國家層級啟動支援措施，同時也要求歐盟在層級上對受到衝擊的產業提供協助。」

▲▼0728_美國對等稅率調整一覽表。（圖／記者張方瑀製）

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