黃金海岸3童戲水出意外　1人失蹤警消連兩日搜救未果

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸驚傳學生戲水溺水意外！3名國小男童24日下午戲水時疑遭海浪捲走，雖2人順利獲救，另1名鍾姓男童卻不幸失聯，警消動員空勤直升機、無人機及船艇進行連日搜尋，截至25日傍晚仍未尋獲，搜救行動將於26日上午再進行。

消防局指出，24日下午3時14分接獲民眾報案，指稱在黃金海岸「船屋」前方海域有民眾溺水，立即調派灣裡、德興、永華、南門等分隊共計7車2艇12人前往搶救，僅短短10分鐘內，消防人員即成功救起2名國小學生，其中1人由消防隊員拉起，另1人自行遊回岸上。經查3人皆為仁德國小學生。

送醫治療後，2名學生分別由永華91車送往成大醫院，2名學生多處擦傷，意識清楚無生命危險；而另一名鍾姓男童則至今下落不明。消防聯合海巡單位加強水面與岸際搜尋，惟因天色昏暗，與家屬協調後暫停搜尋行動。

25日上午8時許搜救工作持續展開，海巡單位申請於上下午投入2架次空勤直升機，消防局也出動無人機空勘10架次，並於船屋南北兩側進行海巡及地面岸巡，但截至25日傍晚仍無發現。搜救人員與家屬協調後，將於26日上午持續擴大搜尋範圍，希望早日尋回失蹤男童，給家屬一個交代。