　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃金海岸3童戲水出意外　1人失蹤警消連兩日搜救未果

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸驚傳學生戲水溺水意外！3名國小男童24日下午戲水時疑遭海浪捲走，雖2人順利獲救，另1名鍾姓男童卻不幸失聯，警消動員空勤直升機、無人機及船艇進行連日搜尋，截至25日傍晚仍未尋獲，搜救行動將於26日上午再進行。

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，24日下午3時14分接獲民眾報案，指稱在黃金海岸「船屋」前方海域有民眾溺水，立即調派灣裡、德興、永華、南門等分隊共計7車2艇12人前往搶救，僅短短10分鐘內，消防人員即成功救起2名國小學生，其中1人由消防隊員拉起，另1人自行遊回岸上。經查3人皆為仁德國小學生。

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

送醫治療後，2名學生分別由永華91車送往成大醫院，2名學生多處擦傷，意識清楚無生命危險；而另一名鍾姓男童則至今下落不明。消防聯合海巡單位加強水面與岸際搜尋，惟因天色昏暗，與家屬協調後暫停搜尋行動。

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

25日上午8時許搜救工作持續展開，海巡單位申請於上下午投入2架次空勤直升機，消防局也出動無人機空勘10架次，並於船屋南北兩側進行海巡及地面岸巡，但截至25日傍晚仍無發現。搜救人員與家屬協調後，將於26日上午持續擴大搜尋範圍，希望早日尋回失蹤男童，給家屬一個交代。

▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）▲搜救人員25日出動船艇與無人機，在黃金海岸南北岸持續搜尋失蹤學童未果。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 3929 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
這款國民早餐竟是「腸道毒藥」！醫曝4常見美食套餐
18歲旅日長跑新星1500公尺打破42年全國紀錄
快訊／12地區吹8級強風　7縣市豪大雨特報「雨彈炸到明天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃金海岸3童戲水出意外　1人失蹤警消連兩日搜救未果

2025 U12世界盃少棒台南開打　12國少棒小將齊聚府城台灣首戰古巴

新北捷運聚焦國車國造　產官學共研軌道國產化

三重環河陸橋增無障礙設施　侯友宜：打造友善親水環境

快訊／男登山失聯第10天！搜救犬聞出氣味　突降雨阻斷搜救

體育館空調翻新、棒球場座椅汰換　台東打造舒適觀賽空間

「洗愛玉、學識詐」關山警創意宣導　結合在地體驗寓教於樂

美國中西部州議會領袖訪問團首訪台南　黃偉哲盼深化雙邊多元合作

台南首例　消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患復甦寫下救命新頁

第6屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打　34隊台東競技

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

【復古造型太可愛】1歲娃被阿祖戴上假髮露燦笑XD

【驚悚瞬間】高雄男大生遭砂石車輾過　「全身變形亡」母認屍崩潰

【泰柬衝突升溫】泰7-11遭炮擊全面燃燒　邊境衝突已釀9亡14傷

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

【3秒被KO】下次出車道前記得要嗶磁扣⋯

黃金海岸3童戲水出意外　1人失蹤警消連兩日搜救未果

2025 U12世界盃少棒台南開打　12國少棒小將齊聚府城台灣首戰古巴

新北捷運聚焦國車國造　產官學共研軌道國產化

三重環河陸橋增無障礙設施　侯友宜：打造友善親水環境

快訊／男登山失聯第10天！搜救犬聞出氣味　突降雨阻斷搜救

體育館空調翻新、棒球場座椅汰換　台東打造舒適觀賽空間

「洗愛玉、學識詐」關山警創意宣導　結合在地體驗寓教於樂

美國中西部州議會領袖訪問團首訪台南　黃偉哲盼深化雙邊多元合作

台南首例　消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患復甦寫下救命新頁

第6屆沙城盃全國籃球錦標賽熱血開打　34隊台東競技

古巴多次觸身球惹怒小球員　中華隊教頭冷靜調度化解

Sandy踩劉宇寧照片掀風波　狄志為「相信他看到了」自曝親身經歷

鳳梨才遭歹徒連開12槍！　深夜送醫「吊點滴畫面曝光」狀況網擔憂

拒絕李嘉誠投資！曾志偉「副業大失敗」悔嘆：不要跟有錢人鬥

挺罷支持者喊「我愛那小小多山的國家」　蔣萬安：現在變成什麼樣子

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作　旁邊攤販側拍：膚淺了

統一主題日11連勝神話破功　兄弟主帥：超人力霸王今天站在我們這邊！

最關鍵「互信」無法建立　TPBL放棄合作續走7隊規格備戰新賽季

美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵

李周妍認了「曾因接吻不合分手」！　遭網挖出與GD緋聞熱議

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

地方熱門新聞

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

張善政拍板　自行興建「蘆竹行政園區」

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

62歲阿嬤當保全站上哨崗也站穩自己的人生路

登山迷路失聯10天！搜救犬聞出氣味

高雄市府公布新人事　輪調異動名單曝

大手筆留才！台中私校送教職員遊馬來西亞住五星飯店

桃園「石門水庫楓半馬」　聯合日本神戶馬拉松共同行銷

消防員成功搶救創傷性心搏停止傷患瀕死復甦寫下救命里程碑

世大運中國搶賀電　張善政挺台灣選手

台南和順工業區感念台電搶修辛勞捐60箱平安餅祝福幕後英雄

桃園里長大串連　合體萬美玲呼籲守住好立委

車聚佔領國3南投服務區

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤校方感到非常遺憾

更多熱門

相關新聞

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤校方感到非常遺憾

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤校方感到非常遺憾

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市3名國小男學生相約戲水，未料發生意外，其中1人自行上岸、1人獲救送醫，另1人至今仍失蹤，校方25日表示，對此事感到非常遺憾。

驚傳永裕興求救瓶中信　家屬盼政府查真偽

驚傳永裕興求救瓶中信　家屬盼政府查真偽

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤警消海巡陸海空持續搜尋

黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤警消海巡陸海空持續搜尋

3國小畢業童玩水1失蹤　爸：才講別去海邊

3國小畢業童玩水1失蹤　爸：才講別去海邊

關鍵字：

黃金海岸戲水意外失蹤搜救

讀者迴響

熱門新聞

台男在大馬暴斃　裸躺馬路狂吞泥土

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

快訊／開獎了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

名醫揪罷團「10萬人空拍圖1處」酸：真的不能看

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

一通電話騙光老闆836萬　積蓄全沒了

BMW男酒駕追撞不治　長髮妹嚇傻蹲路肩

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

「GAGU」無預警停業　台中已41件爭議累計210萬

范斯高轉彎甩尾　2波豪大雨紅發紫

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

百萬YouTuber「提前回台灣了」

檳榔攤剪刀插頭頂捅破顱骨　他腦漿外流慘死

快訊／全聯開出200萬發票！幸運門市曝光

更多

最夯影音

更多

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李國煌炫耀親過范文芳　李銘順:他已經講很多次了

【拿2百卻說千元】運將氣炸：詐騙是全民運動？

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面