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黃金海岸國小畢業生戲水1人失蹤　校方：感到非常遺憾

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市3名國小男學生相約戲水，未料發生意外，其中1人自行上岸、1人獲救送醫，另1人至今仍失蹤，校方25日表示，對此事感到非常遺憾。

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

校方指出，24日下午3位該校畢業生於台南黃金海岸相約戲水，現已有2位同學獲救，另1位鍾姓同學仍失蹤中；在國小與國中休業式與學生集合時，老師與校方均提醒水域安全的重要性，3位同學在國小就讀期間有禮貌並熱心助人與學習，24日發生此意外事件非常遺憾。

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

校方將全力提供家屬與同學們後續協助。校長第一時間已聯繫家長表達關懷之意，並啟動校安通報與社政通報機制，至醫院與學生家裡關懷家屬，並陪伴失蹤學生家屬至附近廟宇祈求平安。過程中教育局長官亦表達關心，並提供許多輔導資源如輔諮中心與社會局社工服務等，盡力給予家屬協助。

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

校方特別感謝各界關心，家屬特別表達感謝並謝絕採訪。學生所屬國中、小學將協助後續輔導與社會資源挹注事宜。

▲台南市消防局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，救溺搜尋行動於25日7時55分許持續進行，與海巡署、市警六分局配合，並於上午8時許啟動搜尋勤務；海巡單位並申請上午9-11時及下午2-4時各1架次直升機到場協助擴大搜尋勤務，消防局也出動飛人機，配合岸巡積極尋找失蹤兒童，期望早日將他尋獲。

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