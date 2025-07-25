父才提醒別去海邊！3國小畢業生戲水1失蹤　直升機持續搜救

▲▼台南市消防局、六分局、海巡人員25日上午8時許，再度啟動陸海空搜索失蹤少年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市仁德國小男畢業生相約戲水，不料發生意外，1人自行上岸、1人獲救送醫，另1人至今仍失蹤，海巡與警、消人員25日上午8時許，持續第2天搜尋行動，海巡並申請2機次直升機到場協助擴大搜尋，盼能儘速尋獲失蹤男童。

台南市消防局指出，救溺搜尋行動於25日7時55分許持續進行，與海巡署、市警六分局配合，並於上午8時許啟動搜尋勤務；海巡單位並申請上午9-11時及下午2-4時各1架次直升機到場協助擴大搜尋勤務，消防局也出動飛人機，配合岸巡積極尋找失蹤兒童，期望早日將他尋獲。

據了解，24日下午3時14分接獲民眾報案，指在黃金海岸「船屋」前海岸有民眾疑似溺水。消防局立即出動灣裡、德興、永華、南門等分隊共7車2艇12人前往搶救，灣裡車組於下午3時23分抵達現場後，在3時28分搶救起其中1人，另1人已自行上岸，兩人皆意識清楚，後續由永華91車送往成大醫院救治。

現場確認3名落水者為仁德國小剛畢業學生，獲救者中2人身上有多處擦傷，仍有一名男童尚未尋獲，消防局與海巡人員立即展開空地毯式搜索，動用船艇於海面搜尋，直升機及無人機在空中，人員在岸際同步搜尋，全面持續擴大搜尋範圍。

▲失蹤少年的父親聽到消息後馬上趕到海邊，希望能早點找到兒子。（ETtoday資料照／記者林東良翻攝，下同）

這3名少年今年剛從國小畢業，目前已向升學國中報到，由於正值暑假，加上3人喜歡游泳，常相約前往游泳池游泳，失蹤少年的父親在23日晚才提醒兒子，「要游泳可以，但要去游泳池，不要去海邊」，沒想到兒子竟跑到南區黃金海岸戲水游泳而發生意外，他在工作中接獲務知馬上趕到現場，希望能快點尋獲兒子。

據了解，台南市黃金海岸、安平海域，因海邊暗流多變、地形複雜，夏季戲水風險高，以前常發生溺水不幸事件，早被台南市政府列為危險海域，消防局每年夏天都會派員駐守防溺守望及宣導，但因海岸線長，難以全面顧及，警、消呼籲家長們務必留意孩童行蹤，切勿讓孩子前往海邊戲水，才能避免憾事發生。