永裕興18號10船員　失蹤4年「求救瓶中信被拾獲」！漂流至無人島

▲愛爾蘭網友拾獲「永裕興18號」求救信。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



記者施怡妏／綜合報導

蘇澳籍「永裕興18號」2020年12月在太平洋中途島附近失聯，台籍李姓船長及9名印尼籍漁工至今下落不明，船隻雖在中途島北方600多浬處被尋獲，但未發現刑案跡象。然而，近日在愛爾蘭海岸發現的一封瓶中信，疑似失蹤船員的求救。蘇澳區漁會總幹事陳春生轉達家屬心聲，盼政府協助查證瓶中信真偽。

前桃園市議員王浩宇在臉書發文，愛爾蘭網友拾獲「永裕興18號」的求救瓶中信，於論壇「Reddit」發文，信件內容以印尼文書寫，提到一群印尼籍漁工漂流至無人島，有人受傷向外界求援，並標註失蹤漁船「永裕興18號」及台籍船長姓氏「李」。

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王浩宇表示，「李姓船長的妻子在事發後幾乎每天以淚洗面，現在傳出好消息，希望新線索有機會讓救援重啟。」

消息曝光，網友期盼有好消息傳出，「好獵奇，但希望有好消息」、「有求生技能的人有機會存活，問題是人在哪」、「失蹤三年，還能在無人島上生存嗎？感覺機會渺茫」、「瓶中信是順著海流走會隨著時間越漂越遠，無人島在海上可大可小，沒有足夠辨識在哪個區域，要找不容易」、「天啊，希望有奇蹟」。

回顧該事件，台灣宜蘭地方法院檢察署進行勘驗，並在2021年3月啟動第二階段勘驗採證工作，並在永裕興18號的船長室內發現了15件救生衣，顯示在事故發生期間所有船員並未穿著救生衣。在船上並未發現與凶殺或刑事行為相關的跡證，但在船體上卻發現了多處結構損壞，顯示該船遭受了多次、多方向的風浪侵襲。

2021年6月，該案以「無涉及刑事行為」的結論，推斷漁船於去年12月30日發生信號異常同時，確認該時段的海域存在爆發性旋生的劇烈天氣災害。綜合相關事證，漁船應於延繩釣作業中遭遇到爆發性氣旋，在收線作業無法及時應對的情況下受到浪湧襲擊，並以無凶殺跡證簽結全案。

▼「永裕興18號」10人憑空消失。（圖／資料照）

