　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南仁德國小陳、藍及鍾姓3名畢業生24日下午相約到南區黃金海岸玩水，不料3人全數遇溺，最終1人自行游上岸、1人被救起，還有1人失蹤。失蹤男童的父親無奈透露，前一天才叮囑過兒子別去海邊，要游泳就去有救生員的地方，以為兒子出門是跟同學到游泳池，沒想到是跑到海邊。

失蹤男童的父親說，這幾天兒子跟同學都是去游泳池玩，想說不要緊，加上前一天才跟兒子講說要游泳就去公園游泳池，別去海邊，因為泳池有救生員在顧，沒想到兒子今天就跟同學騎腳踏車來海邊玩。

▲▼台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊。（圖／記者林東良翻攝）

▲失蹤男童的父親無奈表示，前一天才跟兒子講說別去海邊，不料隔天就發生憾事。（圖／記者林東良翻攝）

消防局24日下午3時14分接獲民眾報案，稱黃金海岸「船屋」前海岸有民眾溺水，因此立即出動灣裡、德興、永華、南門等分隊共7車2艇12人前往搶救。消防人員下午3時23分抵達後，在3時28分先救起其中1人，另1人則自行上岸，2人皆意識清楚，有多處擦傷，送往成大醫院救治。

警消初步了解，3名落水者都是台南市仁德區人，剛從仁德國小畢業，目前均向仁德國中報到，準備升國中，但新生尚未入學。3人想說趁著畢業暑假期間，一起相約到海邊游泳，不料因風浪大，加上接近漲潮階段，3人相繼遇溺。

由於還有一名少年尚未尋獲，消防局與海巡人員展開地毯式搜索，除海面上動用船艇，空中也出動直升機及無人機，且人員也在岸際同步搜尋，全面持續擴大搜尋範圍。不過，入夜後因天色昏暗，稍早已與家屬協商，明天再繼續搜尋。

▼台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避
國小畢業生玩水失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊
快訊／不甩保護令！台中恐怖男持刀狂砍前女友母女　滿地鮮血
北市知名酒店命案！37歲男慘死　殺警案主嫌：我是替姊姊出氣
獨／猛刺2刀殺死親姊夫！　信義殺警案主嫌移送法辦
三颱狂奔！范斯高「轉彎甩尾」2波豪大雨紅發紫　全台濕到周末

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

夜店殺警案嫌賴帳東區酒店尋歡　親姊夫討債慘遭殺辯：幫姊討公道

獨／喬債不成2刀刺死姊夫　信義殺警案主嫌移送法辦

刑事局南打大隊長涉賄「偵訊走地下車道引議」　檢：個案無特權

快訊／沈慶京1.8億交保獲自由　無表情上車離開

快訊／「澳洲Global」騙投資大麻吸金上億　2人羈押禁見

前桃市議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　遭裁定羈押禁見

黃金海岸救溺現場突傳男子昏倒　消防急CPR搶命

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

夜店殺警案嫌賴帳東區酒店尋歡　親姊夫討債慘遭殺辯：幫姊討公道

獨／喬債不成2刀刺死姊夫　信義殺警案主嫌移送法辦

刑事局南打大隊長涉賄「偵訊走地下車道引議」　檢：個案無特權

快訊／沈慶京1.8億交保獲自由　無表情上車離開

快訊／「澳洲Global」騙投資大麻吸金上億　2人羈押禁見

前桃市議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　遭裁定羈押禁見

黃金海岸救溺現場突傳男子昏倒　消防急CPR搶命

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

金馬名導婁燁被控「侵占數千萬」發聲了！　怒指：完全是誣陷

台中清水27日送肉粽「路線曝光」　喪家提醒迴避

MIDO復古錶掌握世界時間　飛行員風格錶帶還可變極簡款

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後對話曝光

AI助攻太猛！Alphabet營收飆964億　美股標普創歷史高點

蘭蔻七夕唇膏聯名月老送你過爐紅線　免費體驗24H線上愛情靈籤

又傳違反保護令傷人！台中男持刀攻擊前女友母女　豐原車站滿地血

昱台國際去年3月底上興櫃以來股價逾倍數漲　預計今年10月底轉上櫃

宣傳《零日攻擊》挨酸「那台獨攻擊真的不好看」　連俞涵高EQ回擊被讚翻

床頭吵床尾和！川普：我希望馬斯克的企業蓬勃發展

【泰格與雪兒】海倫仙度絲

社會熱門新聞

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

公公每天要視訊！媳住婆家不到1個月遭性侵

夜店妹遭野男3度性侵！崩潰「拉朋友下水」：問她要不要給你上

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

妻搭機來台猝死　魔鷹現身中壢殯儀館畫面曝

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

更多熱門

相關新聞

台南3國小畢業生戲水1失蹤　陸海空緊急搜救

台南3國小畢業生戲水1失蹤　陸海空緊急搜救

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市仁德國小男畢業生相約戲水，未料發生意外，其中1人自行上岸、1人獲救送醫，另1名少年失蹤，海巡與消防人員持續進行陸海空地毯式搜尋，盼能儘速尋獲失蹤少年。

即／台南黃金海岸3國小生落水！2獲救1失蹤

即／台南黃金海岸3國小生落水！2獲救1失蹤

內蒙古6大學生參觀礦場　竟全部意外溺亡

內蒙古6大學生參觀礦場　竟全部意外溺亡

即／高雄女落水亡！民眾目擊「河中有人」急報警

即／高雄女落水亡！民眾目擊「河中有人」急報警

夏季孩童溺水「水深10公分」就有風險

夏季孩童溺水「水深10公分」就有風險

關鍵字：

溺水黃金海岸

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

驚悚畫面曝！男大生遭砂石車輾斃　母認屍崩潰

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

更多

最夯影音

更多

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面