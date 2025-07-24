台南3國小畢業生玩水1人失蹤　爸嘆：前一天才講說別去海邊

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南仁德國小陳、藍及鍾姓3名畢業生24日下午相約到南區黃金海岸玩水，不料3人全數遇溺，最終1人自行游上岸、1人被救起，還有1人失蹤。失蹤男童的父親無奈透露，前一天才叮囑過兒子別去海邊，要游泳就去有救生員的地方，以為兒子出門是跟同學到游泳池，沒想到是跑到海邊。

失蹤男童的父親說，這幾天兒子跟同學都是去游泳池玩，想說不要緊，加上前一天才跟兒子講說要游泳就去公園游泳池，別去海邊，因為泳池有救生員在顧，沒想到兒子今天就跟同學騎腳踏車來海邊玩。

▲失蹤男童的父親無奈表示，前一天才跟兒子講說別去海邊，不料隔天就發生憾事。（圖／記者林東良翻攝）

消防局24日下午3時14分接獲民眾報案，稱黃金海岸「船屋」前海岸有民眾溺水，因此立即出動灣裡、德興、永華、南門等分隊共7車2艇12人前往搶救。消防人員下午3時23分抵達後，在3時28分先救起其中1人，另1人則自行上岸，2人皆意識清楚，有多處擦傷，送往成大醫院救治。

警消初步了解，3名落水者都是台南市仁德區人，剛從仁德國小畢業，目前均向仁德國中報到，準備升國中，但新生尚未入學。3人想說趁著畢業暑假期間，一起相約到海邊游泳，不料因風浪大，加上接近漲潮階段，3人相繼遇溺。

由於還有一名少年尚未尋獲，消防局與海巡人員展開地毯式搜索，除海面上動用船艇，空中也出動直升機及無人機，且人員也在岸際同步搜尋，全面持續擴大搜尋範圍。不過，入夜後因天色昏暗，稍早已與家屬協商，明天再繼續搜尋。

▼台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）