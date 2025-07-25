凱道反罷造勢破15萬人　朱立倫：賴清德變民主前輩最痛恨的對象

▲朱立倫出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免首波投票26日登場，國民黨今（25日）晚間在凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，國民黨主席朱立倫上台前，主持人台北市議員李明賢喊出現場已超過15萬支持者，人數擴散超過景福門。朱立倫表示，40年前民進黨創黨，當年的民主前輩說，國民黨一黨獨大太久了，台灣要政黨輪替，40年後民進黨選贏五次，執政這次已經連續第10年，賴清德竟然在消滅在野黨，想要一黨獨大的獨裁，賴清德怎麼變成所有民主前輩最痛恨的對象？

朱立倫率領立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及雙北藍委，高喊今晚雖然天上下著雨，但台灣民主不能淋雨，40年前民進黨創黨，當年的民主前輩說，國民黨一黨獨大太久了，台灣要政黨輪替，40年後民進黨選贏五次，執政這次已經連續第10年，賴清德竟然在消滅在野黨、打壓在野黨，想要一黨獨大的獨裁，掌握黨政大權，媒體幾乎都在賴清德掌控下，司法都聽賴清德操控，大權獨攬！

朱立倫說，唯有人民的國會才有制衡力量，但賴清德不能接受，想把它打掉、消滅掉，這就是40年前所有民主前輩最討厭的對象，賴清德怎麼變成所有民主前輩最痛恨的對象？今天可以淋雨，人民可以淋雨，無畏風雨，但台灣民主不能淋雨。沒人可以出賣台灣民主，在台灣人努力下創造經濟奇蹟，克服一次次經濟危機時，目前全世界面對最嚴峻的關稅貿易、科技大戰，當大家都在正視全世界最大危機時，只有賴清德在搞政治鬥爭、想要消滅在野黨。

朱立倫強調，出門投下不同意，這不只守護民主，也要守護經濟，唯有制衡力量、國會監督，台灣才會守住護國神山、守護中小企業、台灣人民的健康不被出賣，台灣是一個多元社會、多元價值的社會，民進黨創黨時曾說要多元進步價值，今天大家發出人民的怒吼提醒他們！昨天在凱道有群人說不贊成大罷免的就是賣台，曾幾何時台灣愛台賣台由少數人決定？賴清德價值變成唯一價值？賴清德的信念變成唯一信念，不同信念跟價值就要被出征，但台灣不應該有人會因為不同信念跟價值被出征。

朱立倫說，明天是守護台灣的民主、經濟、多元價值最重要的一天，台灣人可以當民主守護的力量，守護台灣監督制衡的力量，或是選擇去當獨裁者的捍衛者，大家站出來守護民主、經濟、多元價值！要守護代表人民監督，在韓國瑜帶領下的立法院，要守護蔣萬安帶領的台北隊，要守護侯友宜帶領的新北隊，要守護張善政帶領的桃園隊，守護盧秀燕帶領的台中隊，守護謝國樑帶領的基隆隊，守護新竹隊、花東隊、雲林隊。明天是關鍵日子，讓賴清德發動的這場政治鬧劇到此為止，讓政府好好做事，讓賴好好反省，讓國會好好監督，讓人民好好過日子，團結一致一定可以打敗這個政治逆流，讓台灣回復正常，讓民眾安居樂業。