暴雨澆不熄愛　吳思瑤率51戰隊與民眾淋雨：謝謝你們台灣的超人

▲罷團於立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，民進黨團幹事長吳思瑤率領綠委們下台與民眾一同淋雨。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨仍湧入大批人潮，擋不住民眾深愛台灣的心，約晚間8時許，中山南路已封路。民進黨團幹事長吳思瑤除感謝台灣的超人們這段時間的努力，也率領台上綠委們走下舞台，與台下支持者們一同淋雨、一一握手，「台灣不能輸，國家自己救！」

反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，表演卡司包含「台語獨立樂團」裝咖人、饒舌歌手楊舒雅和三金得主、「台灣民謠大師」陳明章等，現場也邀來詩人羅毓嘉、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立、夏日破浪青年、作家李文成、女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生和民進黨團幹事長吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等人宣講。

儘管外頭下著大雨，但在活動正式開始前，現場紅椅已坐滿，且人潮持續湧入，溢出中山南路，約晚間8時許，中山南路已封路。由於反罷方國民黨在相隔不到300公尺的凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，警方也嚴陣以待，防範不同陣營支持者發生衝突。

由於各地罷團回到自己的罷區做最後動員催票，因此濟南路晚會以直播連線形式，「遍地開花、為民主守夜」，與24個罷團進行串聯。

吳思瑤上台致詞時不捨地說，舞台設計不太好，居然讓大家淋雨，而我們可以遮風擋雨。隨後她也率領台上所有綠委們一同深深鞠躬，謝謝所有台灣人民。這場民主馬拉松明天將抵達終點；這一堂民主補課，大家也將要結業畢業了。菩薩畏因，眾生畏果，故事從這裡開始，明天就讓民主惡夢在這終結。

吳思瑤提到，她前幾天在這問大家，你們累嗎？今天再問一次，大家累嗎？是人就會累，累沒有關係，重點是台灣人不會因為累就停下腳步，不會因為疲倦就停止努力。「我們是台灣人，台灣是我們的國家，誰都不能欺侮它。」

吳思瑤細數，這麼多無敵公民，這一年多來從國會擴權法案開始，大家開始研究立法院職權行使法；憲法訴訟法二審，你們開始認識台灣憲法；當國會強推財劃法，3分鐘就通過，無數公民開始了解中央地方制度；當藍白胡亂刪減台灣預算，台下的你們如此努力熟悉中央政府預算書，甚至到現在開始懂什麼叫歲計賸餘；前幾天黃國昌繼續抹黑造謠民進黨反對虐童可處死刑，大家進一步研讀刑法傷害罪章、殺人罪章，「你們就是台灣無敵公民、萬能公民」。

吳思瑤說，許多人每天關注立法院、關懷51戰隊，大罷免發起後，更成為連署超人、罷免超人，上街頭學習從來不熟悉技能，包括站路口拜票、掃市場，還要在街頭忍受別人白眼、言語霸凌，還有自動發起接機超人，在桃機用溫暖懷抱，歡迎回台投票的台灣公民，「謝謝你們台灣的超人」，51戰隊謝謝你們，台灣公民謝謝你們。

▲罷團於立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，民進黨團幹事長吳思瑤率領綠委們下台與民眾一同淋雨。（圖／翻攝民進黨YouTube）

吳思瑤提到，儘管這一年多來51戰隊屢戰屢敗，但我們屢敗屢戰，謝謝所有台灣公民給我們力量，民進黨並不完美，我們也會犯錯，但是有錯就改，做不好我們就努力做更好，這是51戰隊，謝謝身後每個台灣英勇戰士、謝謝台前每個無敵公民，謝謝你們就在12小時後開始投票。不管是總統賴清德說與公民同行，前總統蔡英文說一定去投票，從國家元首乃至一個個公民朋友，每張選票同樣重要，每個民主貢獻同等重量，這就是台灣民主精神。

吳思瑤指出，在一條街外也有另外一群人跟我們說不同主張，正因為台灣社會自由、民主、包容，讓我們能讓不同聲音在這個島嶼多元展現、珍惜民主，台灣就是我們國家，誰都不能欺侮它。

吳思瑤強調，明天此時大罷免大成功就要揭曉，我們不會忘記身上淋的雨水、流的汗水，更不會忘記你我他每個人為這場民主聖戰流下淚水，大罷免會大成功，因為我們有無敵公民、萬能公民、接機超人、最棒的51戰隊。

隨後，吳思瑤也率著台上綠委們走下舞台向人民深深一鞠躬，與現場民眾一同淋雨、一一握手，「我們跟大家站在一起淋雨！台灣不能輸，國家自己救！」

▼罷團於立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」。（圖／記者李毓康攝，下同）