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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現在不罷免未來更危險　饒舌歌手轟：國民黨一直破壞台灣主體性

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，楊舒雅宣講 。（圖／記者李毓康攝）

▲楊舒雅宣講 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨仍湧入大批人潮，擋不住民眾深愛台灣的心，約晚間8時許，中山南路已封路。饒舌歌手楊舒雅痛批，國民黨從來沒有給機會，讓人民知道國民黨對台灣治理願景是什麼？他們現在跟中國勾結，讓人民一次次站上街頭，這不是我們想要代議士。罷免不是因為知道它一定會成功，而是知道若現在不做，台灣未來將會非常岌岌可危，因此為了下一代、現在、未來出來。

反共護台志工聯盟今晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，表演卡司包含「台語獨立樂團」裝咖人、饒舌歌手楊舒雅和三金得主、「台灣民謠大師」陳明章等，現場也邀來詩人羅毓嘉、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立、夏日破浪青年、作家李文成、女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生和民進黨團幹事長吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等人宣講。

儘管外頭下著大雨，但在活動正式開始前，現場紅椅已坐滿，且人潮持續湧入，溢出中山南路，約晚間8時許，中山南路已封路。由於反罷方國民黨在相隔不到300公尺的凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，警方也嚴陣以待，防範不同陣營支持者發生衝突。

由於各地罷團回到自己的罷區做最後動員催票，因此濟南路晚會以直播連線形式，「遍地開花、為民主守夜」，與24個罷團進行串聯。

楊舒雅帶來〈華康少女體內份子〉，並感慨表示，這首歌是2020年推出的，那時韓國瑜來選總統，這首歌曲在當時就是送給國民黨，「沒想到到現在我還是要唱這首歌送國民黨」，他們仍然跟中共很友好，在台灣毀憲亂政賣台。

楊舒雅也在串場時高呼口號，「罷免投同意，台灣需要你」，726是台灣非常重要時間點，請把親朋好友拉去投票，每個人再多拉1、3、5個人，台灣就有希望。

楊舒雅唱〈記憶說〉時指出，台灣為何有這麼多不義遺址？就是因為國民黨，直到現在台灣社會還在消化這段歷史，這樣DNA不是從天而降、沒有來由，而是國民黨在台實施這麼長戒嚴，至今仍無法消化這段嚴肅沉重歷史。

她身為在意台灣歷史、過去轉型正義的年輕人，看到台灣局面感到非常痛心、遺憾，國民黨傷害台灣歷史、身體、過去、現在及未來也不是第一次發生。10年前發生太陽花學運，現在青鳥運動、大罷免，將大家聚集起來，就是因為我們非常關心台灣未來、非常擔心台灣未來。

楊舒雅也說，之所以這麼擔心，就是因為國民黨從來沒有給我們機會，讓我們知道國民黨對台灣治理願景是什麼？他們現在跟中國勾結，讓我們要一次次站上街頭，這不是我們想要代議士、作為。他們不斷罔顧程序正義、馬蜂窩式濫刪預算，台灣人民無法忍受這樣作為，才必須更加團結堅強彼此。

楊舒雅強調，進行罷免運動不是因為知道它一定會成功，而是因為我們知道如果現在不做，台灣未來將會非常岌岌可危，因此為了下一代、現在、未來出來。若不知台灣歷史曾發生什麼事，台灣就無法走向更好未來，試圖抹滅台灣過去、主體性就是國民黨一直以來對台灣做的事，「所以我無法容忍也遺憾」，國民黨至今做出一樣選擇，破壞台灣主體性。今日在立法院的大法官投票又全投不同意，因此只能告訴他們一句話，「大罷免大成功」。

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】。（圖／記者李毓康攝）

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