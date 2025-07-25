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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷免是憲法保障的權利」　蕭美琴：民主自由絕非理所當然

▲副總統蕭美琴。（資料照／總統府提供）

▲副總統蕭美琴。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

大罷免首波投票倒數1天登場，副總統蕭美琴今（25日）晚間發文表示，罷免權就像選舉權，是憲法保障的權利，是台灣民主制度的一環，人民行使憲政權利，是修復、更新的過程，而民主自由絕非理所當然，是一代一代台灣公民不放棄的選擇與堅持。

蕭美琴表示，這幾個月來，她看見許多公民挺身而出，有人在大雨中彎腰懇託，有人頂著烈日，站上一整天的街角，或挨家挨戶連署、遞傳單，只為了心中那份信念，「一個更好的台灣」。

蕭美琴認為，這些公民站出來，不是為了個人的喜歡或討厭，而是為了我們共同守護的家園，為了那份我們習以為常的自由與民主，為了身邊的每一位你和我。「這些身影無比堅定，他們的眼神裡，只有守護與責任。日曬雨淋中，看到他們，我深受感動，也更覺謙卑。」

蕭美琴指出，台灣一路走過坎坷的歷史，面臨各種壓力與挑戰，今天的民主自由和世界看見的驕傲，絕非理所當然，是一代一代台灣公民不放棄的選擇與堅持。

最後，蕭美琴強調，罷免權就像選舉權，是憲法保障的權利，是台灣民主制度的一環，人民行使憲政權利，是修復、更新的過程，更是民主韌性的展現，能讓台灣更好的力量，一起再為台灣爭一口氣。

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