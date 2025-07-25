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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠嗆國民黨從不敢面對百工百業　罷免憑4個字「天理公道！」

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，儘管外頭下著大雨，仍湧入大批人潮。聯電創辦人曹興誠表示，終於走到決戰前夕，國民黨從來不敢面對百工百業站出來的志工，他們搞不清楚這個不缺錢、不想做官的無業老頭為何要搗蛋，四個字很簡單，就是天理公道！

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

曹興誠表示，青年從去年五月聚集在此，對立法院亂象表達憂心，但國民黨毫無改善，後來就開始推動罷免，終於走到決戰前夕，要對所有志工感謝，這麼大的雨也澆不散大家的熱情，代表明天會大成功，國民黨八點半就匆匆散場。

曹興誠指出，國民黨從來不敢面對百工百業站出來的志工，每天罵賴清德總統獨裁、罵民進黨想一黨獨大，每天賴賴賴，賴清德也很倒楣，姓賴就每天被賴，賴到後來民進黨生氣了，你賴我，我解釋也沒有用，那乾脆我出來大罷免，這叫業力引爆！

曹興誠直言，百工百業還漏了我這個無業，他們搞不清楚這個不缺錢、不想做官的無業老頭為何要搗蛋，四個字很簡單，就是天理公道！天理就是每個人的生命財產自由受到保護。國民黨跟共產黨不講天理、不講人權，所以96年台灣人站起來了，不容沒有天理的國民黨來踐踏。

曹興誠指出，國民黨立委一年一千多萬納稅錢，反而跟中共勾搭，這叫沒有公道，罷免他們就四個字，天理公道，沒有公道的國民黨立委，以徐巧芯為代表，她說自己要讓大家看到血流成河，憑什麼？不講天理、不講公道。

曹興誠強調，國民黨要反罷免也提不出政黨理由，每天罵賴清德跟民進黨，欺騙自己的支持者，讓支持者對罷團充滿恨意，罷免是執行憲法權力，為何每天攻擊，這些人不講天理。明天投票讓國民黨知道，台灣是有天理公道的地方，讓台灣有光明的未來。

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