美國中西部州議會領袖訪問團首訪台南　黃偉哲盼深化雙邊多元合作

▲ 美國中西部州議會領袖訪問團與黃偉哲市長合影，雙方熱絡互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由美國中西部六州高階政要組成的「中西部州議會領袖訪問團」，25日首度拜會台南市政府，訪團由愛荷華州參議院議長辛可蕾（Amy Sinclair）與伊利諾州審計長孟紓莎（Susana Mendoza）共同率領，在台南市長黃偉哲親自接待下，雙方就產業、文化與教育等議題進行深入交流，展現強化台美地方夥伴關係的高度共識。

黃偉哲市長表示，台南作為台灣最古老的城市，蘊藏豐富歷史文化資產，同時也是高科技產業的重鎮，包含台積電、美光等國際企業皆在南部科學園區設點。他指出，台南與美國多座中西部城市已締結姊妹市，雙方共享民主價值，合作潛力無限。「我們特別重視青年世代的交流，希望未來在文化、教育、體育等面向都能有更多互動與合作。」黃偉哲市長說。

訪團此次也應邀將出席2025年第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽開幕式，實際力挺少棒運動，強化台美地方在體育領域的交流合作。黃偉哲市長強調，透過青少年國際賽事，不僅能加深彼此了解，更有助於培養未來的外交種子。

辛可蕾議長致詞時表示，此行深刻感受到台灣人民的友善與溫暖，並肯定台南在保留文化傳統與發展創新產業上的成果。她強調，美台是共享民主價值的重要夥伴，未來希望在地方層級展開更多務實合作。

孟紓莎審計長也感謝黃市長的熱情接待，並表示此次走訪收穫豐富，對台南的歷史與文化印象深刻。她承諾返國後將積極推動更多城市交流與合作計畫，深化兩地連結。

雙方交流除涵蓋經貿與文化外，也觸及氣候變遷、人口老化、教育發展等地方政府共同面臨的挑戰，期盼藉由多層次對話，強化因應策略與城市治理經驗的分享。

此次訪問團成員橫跨伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、威斯康辛州、俄亥俄州與密西根州等六州，均為當地州參眾議院或政府重要首長，對台美地方交流具高度戰略意義。台南市政府表示，未來將持續強化國際城市網路，透過多邊合作提升市政能量，並深化台美夥伴關係，拓展更廣泛的城市外交格局。