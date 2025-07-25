男大生遭砂石車輾斃全身變形　長榮大學哀痛回應：將發畢業證書

▲長榮男大生返家遭砂石車輾斃，母認屍崩潰哭喊：怎麼那麼慘。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

高雄一名20歲就讀長榮大學的男大生24日下午騎車行經燕巢區中興路與新生南路口，一輛砂石車疑似左轉未注意，當場將他捲進車底輾過死亡。檢方今（25）日上午進行相驗，男大生母親及阿公阿嬤悲痛到場，校方今日也表示，該名學生今年升大二，並沒有學科需補學分，應為私人行程，會製作紀念性「畢業證書」給該生家屬留念，以彌補未能完成學業畢業的缺憾。

據了解，20歲歐陽姓男大生就讀台南長榮大學，昨日騎機車沿中興路由北往南直行時，與對向34歲薛姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，當場遭輾斃慘死。針對該起事故，警方初步研判為砂石車左轉未讓直行車先行，機車則是未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊分析鑑定。

▲▼20歲男大生遭左轉砂石車輾斃。（圖／記者賴文萱翻攝）

檢方今日上午在高雄市殯儀館相驗，男大生的媽媽、阿公、阿嬤都現身，神情哀傷不願多談，媽媽見到兒子遺體慘況，當場情緒崩潰，頻頻哭喊「怎麼這麼慘」，最後被家屬抱著離開相驗室休息。據了解，男大生媽媽昨天私下抱怨，有見到肇事司機，但對方都沒有道歉，今日相驗時，司機也被帶到現場，但仍沒有發言。

今日長榮大學秘書長柯愷音表示，校方接獲校安通報知悉此事，對此不幸消息感到十分遺憾難過。該生係大一將升大二的學生，並沒有學科需補學分，也並未在校住宿或參加任何暑期活動，昨日應是該生私人行程。目前學校除會協助辦理學生保險理賠外，也會動用學校仁愛基金來慰問關懷家屬，此外，校方將製作紀念性「畢業證書」，給該生家屬留念，以彌補未能完成學業畢業的缺憾。