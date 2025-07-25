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全市總動員　台南校園復原9成展現高效應變與自主整備能力

▲台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風襲台後，台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成，不僅災損環境大致清理完成，多數設施設備也已恢復正常運作，校園安全與學習秩序穩定回歸。

▲台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次災後復原工作的成功，來自教師、學生、家長與社會團體的即時投入與高度凝聚力。他強調：「市府將持續攜手各界，打造更安全、舒適的學習空間，全力守護孩子的教育權益與校園安全。」

教育局長鄭新輝指出，風災造成多校出現樹木傾倒、環境雜亂，教育局第一時間啟動「開口契約機制」，調派吊車、抓鬥車、山貓等大型機具進入校園，加速災後處理。他補充，目前校外及周邊道路清理已完成，校內預計7月底前全面復原。同時，他也提醒各校不可忽略災後病媒蚊防治工作，應同步進行「巡、倒、清、刷」，強化防疫安全。

▲台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災後復原在網路上獲得熱議與肯定的新民國小，校長黃耿鐘指出，校方第一時間即啟動清理機制，由教師、家長與志工組成團隊，迅速處理倒木與障礙物，並協調廠商進場裁切與清運，兩週內即完成全面環境整備。黃校長表示：「這次的速度與效率，來自於所有人自主發動、無縫接軌的團隊合作。」

該校家長會長楊承諴也感性表示：「許多家長與老師，在風災後最艱困的時候挺身而出，讓孩子們能早日回到乾淨、安全的校園學習，這份心力令人動容。」

▲台南市校園災後復原行動快速啟動，在教育局與各校通力合作下，截至7月25日，全市校園整體復原率已突破九成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後壁區新東國小則面臨老樹倒塌、圍牆與禮堂屋頂損毀等災損，校長林秋美表示：「全校教職員在停班停課週立即返校整理，並與區公所、國軍及慈濟基金會通力合作，完成大量落枝清運。」在上百名役男、志工協助下，校園逐步恢復昔日整潔面貌。

教育局強調，將以本次風災為鑑，全面檢討各校防風設施的設計與管理，未來將專案補助災損較重地區的清運與防疫經費。後續整備作業將依「簡、快、精、確」原則執行，確保暑期課程與活動如期舉行，並以不影響114學年度正常開學為首要目標。

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