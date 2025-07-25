卓榮泰視察台南災區感謝做工行善團　災後即刻動員修屋救弱勢

▲行政院長卓榮泰與市長黃偉哲到七股災區視察，向志工表達感謝之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受颱風「丹娜絲」侵襲，台南市多區住宅嚴重受損，行政院長卓榮泰25日親赴七股區視察災後重建情況，並與市長黃偉哲聯袂慰問災民，肯定志工團體「做工行善團」在第一線協助弱勢家庭修繕屋舍，展現溫情與行動力。

卓榮泰表示：「這些志工不只是一群工人，更是一群能在關鍵時刻挺身而出、用雙手築起希望的守護者。」

「做工行善團」由台南市勞工局整合桶箍修繕工會所成立，原本僅於假日出勤協助修屋，但為加快災後復原腳步，志工們主動調整班表，平日亦分上、下午出工，全力趕工修繕。25日上午台南志工團隊來到七股區，同時協助兩戶家庭修復受損住宅。

其中，許姓戶主為鐵工，獨自撫養三名年幼子女，生活原已拮據，颱風來襲更讓原本破舊的屋舍難以居住。志工自7月18日起進行屋頂搭建與牆麵粉刷，並提供二手傢俱與冷氣設備，今日則由電氣工會協助安裝廚具，讓一家四口逐步恢復基本生活機能。

另一戶金姓居民為中度身心障礙者，與哥哥同住、靠補助維生，災後屋頂破損嚴重，志工在7月13日即緊急搭設帆布遮雨，今日則協助進行室內電路配置與臨時電箱安裝，為後續鋼構搭建與整修工程做準備。

市長黃偉哲指出，「做工行善團」在本週內已連續奔走下營、安南、新營、白河等地，協助搭建臨時遮蔽，今明兩日也將前往白河、佳里等區，持續搶在新一波降雨前完成屋頂加固，讓災民有個遮風避雨的安全空間。他強調：「這些志工不只是蓋房子，更是替災民修復生活的希望。」

勞工局長王鑫基、民政局長姜淋煌也隨同視察並說明修繕進度。王鑫基表示，「做工行善團」秉持市長推動的「希望家園」政策理念，不僅動員迅速、技能紮實，更有強烈的社會責任感，展現台南在地勞動力的溫柔力量。

卓榮泰最後也呼籲社會各界：「颱風過後，重建不只是硬體問題，更是團結、信任與善意的凝聚。感謝每一位願意伸出援手的人。」