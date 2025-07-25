台南防疫不落後！　整合百萬善款緊急啟動144校災後清消防登革熱

▲台南市教育局動員防疫專案團隊，進入受災校園執行清潔與病媒蚊孳生源清除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「丹娜絲」颱風夾帶豪雨襲台，台南市多區學校受創，災後不只復原課室、修補圍牆，更得防堵一場無聲的流行病——登革熱，台南市教育局25日啟動校園災後防疫專案，整合市府資源與民間捐助善款，針對受災嚴重的144所學校，加強清消與孳生源清除，力保暑期師生安全。

這次防疫行動，獲得南都汽車股份有限公司捐贈百萬善款挹注，教育局表示將「專款專用」，支援防疫耗材、人力動員與病媒孳清相關作業，全力守住校園防線。

市長黃偉哲指出：「風災過後，學校復原不只是建築與硬體問題，更要顧及孩子的健康與安全。感謝南都汽車與教育局齊心協力，把登革熱的風險壓到最低。」

教育局長鄭新輝也強調，颱風過境後，校園多處出現積水死角與廢棄物堆置，正是病媒蚊孳生的高風險區。教育局已指示所有學校立即清查內外場域、疏通積水，執行全面性消毒清潔。同時責成駐區督學進行不定期查覈，強化追蹤與稽覈，務求不讓疫情在學校「冒頭」。

截至目前，台南各校災後復原率已超過九成，暑期課輔、國小「夏日樂學」活動也能如期進行，但局方強調，防疫工作仍須嚴陣以待，不可鬆懈。

教育局呼籲，防疫不只是教育單位的責任，家庭與社區也應加入巡查與清除孳生源的行列。尤其是落實「巡、倒、清、刷」四大要訣，才能有效防堵登革熱病毒傳播。

「從清水桶到擦花盆，每一個積水容器都是破口。」局方提醒市民，特別是在颱風後的清掃過程中，要注意積水死角與廢棄物堆置點，減少病媒蚊孳生機會。