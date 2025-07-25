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夏天狂拉肚子？關鍵原因曝...幾小時就會大量繁殖　醫揭6常見狀況

胸腔暨重症專科醫師黃軒撰文指出，每年的5月到10月都是「食物中毒」的高峰期，夏季的高溫與濕度，導致大腸桿菌、沙門氏菌等病毒只要短短幾小時內就能在食物上大量繁殖。（示意圖／翻攝自pexels）

▲胸腔暨重症專科醫師黃軒撰文指出，每年的5月到10月都是「食物中毒」的高峰期，夏季的高溫與濕度，導致大腸桿菌、沙門氏菌等病毒只要短短幾小時內就能在食物上大量繁殖。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

暑假過了一半，家有小朋友有沒有發現「拉肚子」的頻率增加呢？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒撰文指出，每年的5月到10月都是「食物中毒」的高峰期，夏季的高溫與濕度，導致大腸桿菌、沙門氏菌等病毒只要短短幾小時內就能在食物上大量繁殖。不只路邊涼拌菜、果切拼盤是高風險食品，就連家中的剩飯、沒有妥善保存的醬料，都可能變成家裡寶貝生病的關鍵。

黃軒醫師24日發文指出，如果夏天明明沒吃壞東西，但卻發現老是咕嚕叫，大便稀稀水水，就有可能是「食物中毒」在作祟。黃軒指出，「食物中毒」聽起來很可怕，經常讓人聯想到「上吐下瀉」、「緊急送醫」的戲劇性畫面，但事實上，大多數的食物中毒更常以輕微的腹瀉形式出現，讓人一天跑好幾趟廁所，卻又感覺沒什麼大礙。其實這種看似輕微的狀況，正是你的腸道正在與「入侵者」激烈交戰！

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黃軒指出，根據研究，每年的5月到10月都是食物中毒的高發期，由於大多數食源性細菌在32.2℃ 到43.3℃的區間內，繁殖速度會達到巔峰。再加上夏季的高濕度，也提供了細菌在食物表面生長繁殖的絕佳條件。

黃軒透露，研究顯示，在理想條件下（約37℃、營養充足），大腸桿菌僅需20分鐘就能翻倍繁殖，這意味著1小時後，細菌數量可能變成原來的8倍；4小時後甚至能達到4096倍！

至於食物中毒的頭號元凶「沙門氏菌」更是偏愛35℃到37℃的環境，在這個溫度區間內的繁殖速度最快。研究指出：沙門氏菌每年在全球造成數千萬例胃腸炎，甚至導致數十萬人死亡，可見其危害不容小覷。

黃軒醫師列出看似無害的「雷區」：

一、冰涼的陷阱：天氣熱，路邊的果切拼盤、沙拉輕食、涼拌菜、甚至是咖啡奶茶中的冰塊，都可能是細菌滋生的溫床。這些食物往往因為冷藏溫度不足，或製作過程不夠衛生，在少了「加熱」後腹瀉風險大大增加。若切好的水果若未能在5℃以下的低溫環境下保存，細菌就會迅速繁殖 。

二、家中的盲區：食物中毒發生率最高的場所是「家庭」，許多家庭習慣將飯菜放在餐桌上，以為用罩子蓋起來就萬事大吉，殊不知此時細菌正悄悄地繁殖。美國食品藥品監督管理局（FDA）明確提醒，食物在室溫下放置時間不應超過2小時，若氣溫高於32℃，則應縮短至1小時，超過時限就不建議再食用。

三、各種常見的危險行為：

●醬料亂放：蚝油、醬油等調味料放在爐灶旁，高溫環境加速細菌繁殖。

●泡發過久：木耳、腐竹等乾貨一泡就是一整天，給細菌提供充足的繁殖時間。

●剩飯等下頓：煮好的飯長時間放在電鍋中保溫，或未及時放入冰箱冷藏。

●生熟不分：砧板和刀具未分開使用，導致生食中的細菌交叉污染到熟食。

●常溫解凍：將肉類放在室溫下解凍，細菌在解凍過程中迅速繁殖。

●發霉照吃：水果發霉了只切掉一部分，其餘繼續食用，但黴菌毒素可能已滲透到整個水果。

黃軒醫師提醒，若想在夏天保護腸胃，飯後的剩菜剩飯務必要在最短時間放入冰箱，盡量不要在室溫下停留超過1小時。此外，在重新加熱飯菜時也務必要「熱透」，加熱過程中多加翻動，確保食物中心溫度達到足夠殺菌的程度。購買冷飲、冷食時，記得選擇信譽良好、有合格資質的商家，若發現近期腸胃較敏感或頻繁腹瀉，則建議暫時避免冷飲冷食。此外，盡量購買完整的原形水果，避免購買切好的果切拼盤，因為切開的水果表面更容易受到細菌污染。而需要解凍的肉類或泡發的乾貨，也建議提前放入冰箱冷藏室進行緩慢解凍或泡發，避免直接在室溫下進行操作。

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