大逆轉！員旅7人住墾丁凱撒疑食物中毒　衛生局驗檢體均陰性

▲員工旅遊到墾丁凱撒飯店後上吐下瀉，檢驗均為陰性不成立食品中毒案件。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

新北某公司員工旅遊一行7人，日前從屏東墾丁凱撒大飯店退房後，陸續發生發燒、上吐下瀉等情形， 屏東縣衛生局表示，採檢5名發病個案及8名廚工之人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未檢出病原菌，故不成立食品中毒案件。

該7人員工旅遊團在22日前往墾丁，隔天23日一早在墾丁凱撒大飯店享用早餐。根據團員自述，一行人在23日下午陸續出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，傍晚下榻高雄義大皇家酒店時，因症狀加劇，最後請義大皇家酒店協助叫救護車，至義大醫院就醫。

屏東縣衛生局表示，本案採檢5名發病個案及8名廚工之人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未檢出病原菌。依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應之食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

屏東縣衛生局說明，將針對轄內餐飲業之食品衛生加強輔導及稽查，以維護民眾飲食安全，同時亦提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。