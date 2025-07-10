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快訊／北投國中女子壘球隊疑食物中毒　4人送醫、4人自行就診

▲▼北投國中。（圖／翻攝學校官網）

▲北投國中女子壘球隊疑食物引發不適，4人送醫、4人自行就診。（示意圖／翻攝學校官網）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投國中女子壘球隊今（10）日晚間傳出多名學生身體不適，疑似與下午食用外送餐點有關。北市消防局於晚間8時55分接獲報案，派遣救護車趕往北投區崇仁路一段156巷現場，將4名學生緊急送醫，另有4人則自行前往就診，所幸8人皆意識清楚，無明顯生命危險。

據了解，北投國中女壘隊在食用外送餐點後，共有3名隊員與1名立農國小女學生出現較明顯不適症狀，由救護車送醫治療，另有4名同校隊員或相關學生因症狀較輕，自行前往醫院就診。

校方發現異狀後，立即通報119並主動通報台北市政府衛生局。衛生局後續不排除依「疑似食品中毒事件通報作業流程」啟動調查，將針對供餐業者與食材來源進行衛生稽查與檢體採樣，待檢驗結果出爐後釐清是否為食物中毒事件，若確認與業者有關，將依法處置並公告。

被譽為「台灣最強女力」的北投國中女子壘球隊，近日獲選代表台灣參加2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽，比賽將於2025年7月27日至8月12日在美國舉行，隊伍也已正式接獲臺灣貝比魯斯聯盟亞太區國際專員張茂三發出的邀請函，肯定她們通過年度選拔賽，取得代表資格。

本屆「2025 BABE RUTH Softball World Series」將匯集來自世界各國的青少女壘球好手，對北投女壘而言，是一次踏上國際舞台的重要里程碑，也是台灣青少女壘球界的一大榮耀。

然而，這趟國際征途並不輕鬆，由於本次赴美比賽所需經費並未納入體育署補助預算，學校必須自籌高達500萬元的出國所需費用，目前僅籌得約200萬元；更困難的是，隊上超過八成選手來自清寒家庭，為了減輕家中負擔，孩子們除了日常練球，課餘還得親手製作鑰匙圈與運動吊飾販售籌資。

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