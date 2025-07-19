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台南旭集疑爆食物中毒！6人「上吐下瀉」全掛彩　衛生局調查中

▲▼台南旭集傳出疑似食物中毒案，衛生局已經介入調查中。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南旭集傳出疑似食物中毒案，衛生局已經介入調查中。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南7月甫開幕的高檔人氣餐廳「旭集」驚傳疑似食物中毒事件！有民眾在臉書社團爆料，一家4口到該餐廳慶生後，全員接連出現上吐下瀉症狀，其中2名小孩更因高燒、腹瀉不止而住院治療。台南市衛生局已啟動調查，初步針對業者與病患採檢，強調會依檢驗結果依法處置。

針對此事，饗賓集團強調，本公司已與當事人取得聯繫，啟動客戶關懷機制。也全力配合主管單位調查，釐清問題。

爆料民眾表示，7月14日晚間一家人到台南新開的旭集餐廳聚餐慶生，當天餐後未再進食。豈料隔天早上8點，兩名小孩突然嘔吐送醫，返家後媽媽也出現類似症狀。15日凌晨再次就醫，16日下午雖短暫出院，但孩子持續發燒腹瀉，18日又掛急診，最終因擔心脫水問題而住院觀察。

該網友也指出，當天同行的友人亦有腸胃不適狀況，甚至有其他網友留言表示，自家小孩當日用餐後也出現腸胃炎症狀，「疑似中鏢」。對此，業者僅低調回應「目前尚在了解中」。

衛生局副局長林碧芬表示，15日接獲醫院通報後，當天即派員前往業者現場稽查，環境符合食品良好衛生規範準則。經初步調查，當事人用餐內容包含煎干貝、蛤蜊湯、西瓜汁等，但因相關食品皆已供應完畢，無食餘檢體可供採樣。

目前衛生局已採集4名發病個案及8名廚工檢體送驗，並持續追蹤是否有新增個案。據了解，發病者包含PO文網友一家的2大2小及2名同行友人，檢體來自其中媽媽、小孩與兩位友人。

衛生局強調，目前除本案外尚無其他通報紀錄，待檢驗結果出爐後，若確認違反《食品安全衛生管理法》，將依法處辦，嚴格把關市民食安。

▼台南市衛生局副局長林碧芬。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南旭集傳出疑似食物中毒案，衛生局已經介入調查中。（圖／記者林東良翻攝）

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