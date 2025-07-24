小小聲音職人報到！　孩子的Podcast節目正在上線中！

▲小學員進入錄音室錄製Podcast節目，聚焦永續發展目標，聲音中充滿創意與思辨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由俊逸文教基金會、俊逸慈善基金會、慢慢來教育市集、勝利之聲與電聲電台聯合主辦的「2025 Podcaster兒童廣播營」，23日至25日在勝利之聲登場，聚集來自全台國小、國中學員，一起鑽進錄音室，學做節目、錄製Podcast，還結合聯合國SDGs永續發展目標，讓孩子們打造屬於自己的聲音作品。

這場三日營隊主打Podcast創作實戰，從節目企劃、聲音表情訓練、媒體識讀，到真實錄音室錄製，每一步都超「聲」入戲。營隊還特別搭配台南市社會局《小恐龍的CRC奇幻之旅》繪本，教學員錄製有聲書片段，並延伸至優質教育、性別平權、保育海洋生態等SDGs主題，發想節目內容、錄音、混音，甚至進行節目首播。這些孩子不只會說故事，還會從生活中思考：「什麼是性別平權？」「我們怎麼保護大海和陸地？」在聲音裡裝進觀點和想像，讓Podcast成為孩子與世界對話的開始。

來自億載國小五年級的林宥全說：「我以前參加過很多語文比賽，這次想學正確的發音和表達技巧，我的夢想是當新聞記者！」他的團隊選擇錄製「性別平權」主題Podcast，雖然第一次進錄音室有點緊張，但他覺得準備資料、練習說話都超有成就感。

崇學國小四年級的丁圻妍則是老班底，第二次參加廣播營的她說：「我去年就錄過Podcast，這次想試試不同主題！」她希望自己的口語表達更進步，也想讓更多人聽見自己的觀點。

俊逸基金會董事長李明威表示，自2004年起每年暑假舉辦夏令營，迄今吸引全台數百名學童參與。今年廣播營不只重視口語訓練與科技應用，更結合108課綱，強調媒體識讀、資訊判讀、表達自信，幫助孩子打造屬於自己的學習履歷。

李明威也說，本會營運的Podcast節目《媒事來哈啦》提供孩子作品上架平台，讓小Podcaster們從發想到播出，每一步都親手完成。「孩子們用聲音表達夢想、看法與願景，也讓大人重新認識孩子們的深度與創意。」