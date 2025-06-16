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用聲音記錄教育旅程！　台南「教育新風貌」廣播喜迎300集

▲台南市教育局與教育廣播電台合作製播《教育新風貌》廣播節目，歷經6年即將邁入第300集。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局與教育廣播電台合作製播《教育新風貌》廣播節目，歷經6年即將邁入第300集。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與教育廣播電台攜手製播的《教育新風貌》節目，自2019年10月21日首播至今，歷經6年持續播出不間斷，即將於今年7月邁入第300集的重要里程，16日教育局特別邀請歷屆主持群與校長代表錄製特別節目，感謝每一位投入與聆聽的教育夥伴，也為這段見證台南教育演進的聲音記錄，寫下溫暖的新篇章。

▲台南市教育局與教育廣播電台合作製播《教育新風貌》廣播節目，歷經6年即將邁入第300集。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，《教育新風貌》不僅是一檔節目，更是市府與市民之間的教育對話平台。節目長年分享台南各校教學創新、教育政策方向與校園真實故事，展現教育政策如何實踐於每個教室與孩子的學習中。市府也將持續推動教育環境升級、聚焦多元發展與教師專業成長，培育具國際競爭力與在地情懷的未來人才，打造「全齡宜學、溫暖宜居」的台南典範。

教育局長鄭新輝指出，這個節目以真實聲音紀錄校園點滴，已成為連結教育現場與市民生活的重要橋梁。節目特別邀請優秀教育人員、學校團隊與學生親身分享，讓聽眾看見台南教育的創新力與行動力。今年更進一步推出「營養教育主題季」，邀請專業營養師分享飲食知識與健康觀念，拓展節目內涵，深化健康教育與生活實踐的結合。

▲台南市教育局與教育廣播電台合作製播《教育新風貌》廣播節目，歷經6年即將邁入第300集。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充，《教育新風貌》固定於每週五上午10點播出，持續透過廣播媒介，讓教育走入社區、貼近民心。未來也將結合更多創新內容與教育資源，攜手全市教育工作者，共同塑造專業且溫暖的教育城市風貌，讓教育的聲音，在每一個角落持續被聽見。

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