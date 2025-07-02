才放暑假！一票家長剩半條命　媽「靠1招續命」噴萬元：這錢不能省

▲才剛放暑假，家長已經崩潰了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

暑假猶如爸媽們的「鬼門開」！有家長崩潰哀吼，才剛迎來孩子的暑假第一天，就已經感覺自己「剩下半條命」，最後還是忍痛噴了萬元，趕緊幫孩子報名了7、8月的暑期營，最後更苦笑直呼「看來這筆錢不能省了！」文章引發熱烈討論，一票家長也哀號，「第一天覺得自己氣到快腦充血！」

一名媽媽在臉書《小一聯盟》崩潰直呼，昨（1日）才放暑假第一天，小孩在家調皮搗蛋，「我就剩下半條命了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就怕孩子整個暑假精力旺盛，天天關在家裡不僅大人崩潰，小孩也悶壞，原PO當機立斷報名暑期營，並哭笑不得直呼「看來這筆錢不能省了」，同時她也隔空向各位家長們喊話「希望大家暑假順利度過，加油！」

文章一出，大票家長也紛紛哀號，「我已經快被煩死，選擇學才藝而已，送來送去」、「還好我非常有先見之明，暑假開始前就先報好游泳、安親跟夏令營了」、「現在知道國小老師的痛苦了吧」、「媽媽的鬼門已開啟」、「你用錢換了生命回來」、「一天都不能省，一年365天都想讓他在學校」、「身為老師兼媽媽，暑假是另一痛苦啊」、「今天才第一天，覺得自己氣到快腦充血，不知道自己是否能安然度過這個暑假」、「第一天就沒聲音了，喉嚨好痛，今天發怒好多次」。

也有人好奇暑期營的價格，「兩個月要價多少？」原PO回應，原本就有上ESL，再另報名暑期營的話，「一個月12500元（含教學材料，但不含原本的ESL費用）。」