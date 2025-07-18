高雄惡鄰「2兒面前殘殺父母」判死！繼續嘴硬喊無罪　賠償金額曝

▲吳龍滿當著2名年幼孩子前，殺害他們的父母被判處死刑。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／高雄報導

63歲吳龍滿因不滿樓上鄰居太吵，當著死者2名年幼孩子面前，持刀殺害他們的父母，今年3月一審判處死刑，目前全案上訴二審審理中。死者家屬另提民事訴訟求償扶養金、慰撫金共5724萬餘元，高雄地院判決賠償2448萬餘元。

本案發生在2023年9月15日上午7時許，住在高雄苓雅區某大樓的吳龍滿疑因不滿樓上羅男夫妻一家，長期發出噪音，持預藏水果刀上樓，當時羅男妻子蔡女正要帶2個兒子出門上學，結果夫妻倆先後遭闖入屋內的吳男殺死，年幼孩子們不幸目睹悲劇現場。

吳龍滿殺人後騎車一路南下，過程中企圖湮滅兇刀、作案衣物等證物，結果最終仍在屏東縣枋寮鄉被逮捕。一審判處殘忍冷血的吳男死刑，目前全案仍在二審審理中。

夫妻倆的4名雙親、2名兒子再提出民事訴訟，求償扶養金、慰撫金共計5724萬餘元。然而，審理時吳男依舊維持說詞，強調自己沒有殺人也不認罪，因為不公正，一審的刑事判決內容之影音檔與文字檔有不一致。

法院根據案件當時，檢警採集到的證據、現場照以及孩子事發時的說詞，認為吳男犯案事實明確，審酌羅男、蔡女各自的父母名下都還有財產，無須子女奉養，裁准4人可獲賠200萬精神慰撫金，2名孩子則是獲賠500萬元，加上扶養費等，判決吳男須賠償6人共2448萬餘元。可上訴。