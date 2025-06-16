女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

▲女友叫床聲讓原PO性慾大減。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「已經有點影響到我的性致！」一名男網友坦言，女友因為害羞不敢呻吟，激戰過程時，聲音反而更低沉，讓他有些崩潰。就怕傷了女友自尊心，原PO也不敢直接向她溝通，於是求問該怎麼辦呢？文章曝光後，網友紛紛開罵「從外貌到叫床聲都要被審視」、「除非是女生自己想調整，不然怎麼說都會是反效果」。

一名男網友在Dcard表示，最近交了新女友，而兩人也發展到肉體的親密連結關係，不料對方的叫床聲，反讓原PO崩潰直呼「已經有點影響到我的性致！」

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原PO透露，女友聲音本來就算低沉，而床戰過程中，她因為害羞不敢豪放發出聲音，導致叫床聲更加低沉。

由於聲音是先天問題，原PO就怕直接向女友溝通，會傷害對方的自尊心，因此求助過來人經驗，是否「有辦法調整嗎？」

底下網友熱議，「這年頭女生太難了吧，從外貌到叫床聲都要被審視」、「你說出來就很解又扣分，建議你用委婉方式提出自己的願望，但能不能成功要看女方意願」、「這是她原本的聲音，妳無法改變，要做愛還嫌棄，不如趕快放人家走」、「這種事情，除非是女生自己想調整跟學習，不然你怎麼說都會是反效果，尤其她是害羞放不開的類型，可能只會一直自我懷疑跟內耗」、「跟我前男友一樣，想到就覺得很瞎，還好分手了」。

有妹子分享，「可能她還沒有放開+很害羞，我聲音很低沉，很常被當作男生，但床上的聲音有被說過蠻好聽的，跟平常不像！不妨試著先『精進』自己，讓女友完全放鬆，之後更熟悉應該也可以跟她討論看看」。