都生二寶！「月薪4萬夫妻」出國2次　她年薪150萬崩潰：沒錢去玩

▲原PO年收150萬，卻感嘆沒閒錢出國玩。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是我沒有省吃儉用嗎？」一名雙寶媽媽透露，明明自己年薪150萬、無房貸，卻過得比月薪僅4至6萬的朋友還緊，對方還能一年出國2趟，引起網友熱烈討論。有人認為她可能「越級消費」，也有分析朋友的後援可能更強大，阿公阿嬤願意幫忙負擔育兒費用，才讓生活顯得游刃有餘。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她看到身邊朋友夫妻月薪4至6萬左右，不僅能養2寶，每年還可出國2次。反觀原PO同樣養2名孩子，年薪約150萬，且不用繳房貸，日子卻過得沒比友人好。

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原PO進一步透露，每月開銷包括孩子補習費、保險生活費、水電停車與房屋稅等，導致她根本沒有閒錢出國旅遊，因此認真拋問「是我沒有省吃儉用嗎？嗚嗚可憐。」

底下網友熱議，「周圍一堆親友刷卡出國，回國再慢慢還卡債」、「除非小孩是讀國際學校，不然150萬不太可能連泰國都去不了，你該檢視你是不是花太多冤枉錢」、「我年薪大概才你的1/4，但我年年去歐洲，穿著國民服飾，也是這樣生活」、「人家可能省吃儉用、不買名牌、不求高級飯店，讀一般學校而不是私校啊」、「每個產品都有等級之分，包括補習班、學校都是，年薪150萬已勝過大多數的人，估一下平常的開銷，補習或購買的東西，是否不是年薪150萬該消費的？如果越級消費，年薪再多也不夠用」。

也有過來人分析，「以自身經歷解釋2種狀況：1、朋友在教育上沒有花很多錢，公立學校一學期頂多幾千元，吃吃喝喝應該也花不了太多錢；2、朋友後援強大，他們薪水只是零用錢，小孩其他支出皆由阿公阿嬤金援，我身邊很多這種家庭」。

最後，原PO也無奈補充表示，她光是2個小孩讀書補習、生活開銷就讓壓力山大了。