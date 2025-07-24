哥哥偷已故妹妹戒指求婚女友　她爆氣對質！媽竟也不挺

▲男子偷已故妹妹的戒指向女友求婚。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

近日一名國外女網友表示，哥哥偷走已故妹妹的戒指向女友求婚，媽媽說這只是一個戒指，但她直接找哥哥對質，哥哥也控她自私的毀了求婚，讓她聽了到廁所哭。

據《紐約郵報》報導，一名19歲女網友在Reddit表示，27歲哥哥偷拿她一直珍藏的戒指，那是過世妹妹的，戒指被哥哥拿去跟女友求婚，「我不常戴它，也不會炫耀，只是把它放在一個小盒子裡，偶爾在想念她時會看看它。」網友指出，那是她跟妹妹的唯一聯繫。

而在一次家庭聚會上，原PO被哥哥突如其來的求婚驚呆了，但打開戒指盒，裡面卻是妹妹的戒指。網友批，「我希望他們至少在拿走之前先問過我，因為我覺得自己似乎不被重視。」

媽媽說，「這只是一個戒指，別太戲劇化。」原PO當面找哥哥討戒指。哥哥表示，她自私的毀了求婚，最後原PO在浴室裡哭了。而媽媽要她道歉，她也拒絕，之後一位堂兄發訊息給她給予支持。

此文曝光後，網友紛紛留言「這枚戒指已經由你擁有7年了，它是你妹妹的紀念物」、「拿走珍藏多年的戒指來給他的未婚妻，因為他不想花錢買一枚新的？」、「他在沒有徵求你同意的情況下拿走了它，並把它當作訂婚戒指送給他女友，而她似乎從未見過你妹」，也有網友建議，她要將真相告訴哥哥未婚妻。

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