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他買「雞菲力」便當...吃完一臉問號！網解答：豬肉也有

原PO買雞菲力便當。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO買雞菲力便當。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，他在一家便當店買到「雞菲力便當」，雖然口味不錯，但他心想雞菲力是什麼東西？「我只有去吃牛排才會點菲力，這個東西又是台灣自創的什麼怪稱呼。」貼文引發熱議，有網友說「菲力不是部位嗎」、「這樣才能賣比較貴」，更有人給出解答。

原PO在Dcard以「台灣人自己發明的菜色??」為題發文，表示他去便當店買了雞菲力飯包，口味不錯，但吃完飯後內心有一個疑問，「雞菲力是什麼鬼？我只有去吃牛排才會點菲力，這個東西又是台灣自創的什麼怪稱呼，外國人吃牛排，所以有菲力牛，台灣人喜歡吃雞排，所以現在有了菲力雞嗎？圈起來打一個問號。」

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貼文曝光後，不少人紛紛留言「雞柳啦」、「沒常識還出來秀」、「指同樣是牛菲力的位置肉炸的吧？就跟我巨蟹座有蟹膏一樣」、「菲力不是部位嗎」、「這樣才能賣比較貴」。

也有人解釋，「不是自己發明的喔，filet本意是指一條條細長形狀的肉塊，特別是去骨、去筋後的部分，強調的是肉質整齊、修整過、適合高級烹飪的樣貌，所以各種肉類都有可以稱謂為菲力。牛豬的菲力大多都是腰內肉，比較不會運動到的部位，雞則是內側的胸肉，每隻雞只有兩條，但莎朗就是牛排的專用詞了，如果出現雞莎朗就真的是自己發明的了」、「就是chicken fillet啊，怎麼會是自創」。

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