韓漫畫家DUBU逝世3周年登熱搜　《我獨自升級》仍圈粉全球

▲《我獨自升級》作畫者、原名張成樂的南韓知名網路漫畫家「DUBU」3年前因腦溢血過世，享年37歲。（圖／翻攝自Reddit、X）

圖文／CTWANT

《我獨自升級》（나 혼자만 레벨업）作畫者、原名張成樂（장성락，Jang Sung-rak）的南韓知名網路漫畫家「DUBU（두부，豆腐）」因腦溢血於3年前辭世，享年37歲。昨（23）日適逢他逝世3周年，南韓網站也發布追悼文，引發一票民眾悼念潮，更因此登上熱搜榜第一名。

韓媒報導，DUBU自2018年起負責連載網漫《我獨自升級》的作畫工作，該作品改編自作家秋空（추공）於2016年發表的同名網路小說，講述最弱的獵人成振宇（성진우，Seong Jin woo）覺醒後逐步成為最強者的故事。該部作品以連接現實與異界的門為設定核心，搭配激烈戰鬥畫面與緊湊劇情，深受全球讀者喜愛。截至2021年，全球累積點閱次數突破142億次，幫助韓漫（K-Webtoon）在國際市場奠定地位。

除了《我獨自升級》，DUBU也曾參與《Beautiful Legend》（怪客特工）等作品的作畫，並擔任韓漫製作公司Redice Studio總裁，長年活躍於漫畫界。不過，他3年前因腦溢血於37歲時與世長辭，消息震驚漫畫圈，讓海內外粉絲與業界人士皆表達深切哀悼。Redice Studio在DUBU去世後表示，他因疾病引發腦溢血病逝，喪禮依照家屬意願低調舉行。

▲DUBU過世後，Redice Studio發布訃聞。（圖／翻攝自X@@REDICE_STUDIO）

DUBU過世後，他生前的同事與好友於2023年1月推出《我獨自升級》外傳，以延續他的創作精神。Redice Studio也強調，團隊會秉持DUBU生前的理念繼續努力，並再次表達追思之意。

另一方面，《我獨自升級》被Netflix證實將改編為原創真人影集，引發關注。劇中主角成振宇由知名演員邊佑錫（변우석，Byeon Woo-Seok）飾演，導演團隊包括《荒島·愛》（김씨 표류기，又名金氏漂流記）的李海俊與《白頭山：半島浩劫》（백두산）的金炳瑞，製作公司則由Kakao Entertainment與Sanai Pictures共同承擔。這項改編計畫為DUBU留下的作品注入新生命，也讓更多人得以認識他的藝術遺產。

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