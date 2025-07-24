下半年「晦氣星」大亂3生肖事業宮　屬虎者努力卻受挫

▲紫微斗數老師姚本軍指出，有3個生肖下半年受到「晦氣星」影響，工作上恐面臨低潮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025進入下半年，紫微斗數老師姚本軍指出，有3個生肖的人受到「晦氣星」影響，職場上恐面臨內外夾擊的挑戰；「晦氣星」象徵外在困阻，考驗內心是否動搖，在職場上就像是一場面對心魔的試煉，不只是對能力的挑戰，更是驗證能否在壓力、迷惘或誘惑中堅守方向，重建信念。

●馬

2025年下半屬馬者遇到晦氣星，將帶來一場信心風暴，有可能出現行動力低落、決策搖擺的狀況，甚至違背直覺、誤信他人導致做出失誤判斷；屬馬者原本直率果敢的性格，也容易因急躁選錯路。不過，真正的困難來自內心，建議放慢腳步、自省沉澱，才能穿越混亂，看清最真實的自己與目標。

●鼠

2025年下半屬鼠者遇到晦氣星，使其想逃離眼前困境，這也容易出現誤判局勢，結果做出衝動決策；屬鼠者若為了逃避而轉換跑道，不見得會有好結果。在這關鍵時期，更應該審視內在動機，確認是否基於長遠思考，只要調整好心態、不急躁前行，眼前阻力反而能成為未來轉機的前奏，打開新方向。

●虎

2025年下半屬虎者遇到晦氣星，會有「越努力越受挫」的感受，有狀況明明按部就班，卻總出現干擾與否定，使其一度萌生放棄念頭；而這正是晦氣星的試煉，該往前衝還是調整自身狀態，若能放下執念、溫柔應對，再重新優化策略與人際溝通，勢必能在風雨過後開出一條穩健的路。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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