假扮外交官！　印度男打造「假大使館」詐騙7年曝光

▲嫌犯賈恩自稱「大西南公國駐印總領事」，長年舉辦慈善宴會掩飾詐騙行為。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）近日驚爆一起外交詐騙案。警方破獲一座外觀豪華、掛有「大西南公國」（Grand Duchy of Westarctica）名牌的「假大使館」，並逮捕涉嫌主謀的哈什瓦爾丹．賈恩（Harshvardhan Jain）。調查顯示，他假借外交身份，以安排海外工作為名詐騙，並涉及洗錢及偽造外交文件，長達7年未被發現。

▲假使館內擺放經過合成的國際領袖合影，營造合法外交據點假象。（圖／翻攝自印度新德里電視台）

根據《印度新德里電視台》（NDTV）報導，這座「假大使館」位於加濟阿巴德一處出租物業，門口掛有印度國旗及「大西南公國」旗幟，門牌寫著「H E HV Jain Honorary Consul」，屋外還停放包括奧迪與賓士在內的多輛豪車，並配有「外交車牌」。

▲警方查獲現金44萬盧比（約新台幣17萬元）、外幣、假護照與豪華名錶。（圖／翻攝自印度新德里電視台）

除此之外，警方還在屋內發現擺放多張經過合成的國際領袖合影，營造合法外交形象。另有照片顯示，他與印度爭議靈修導師昌德拉斯瓦米（Chandraswami）、已故沙烏地軍火商哈紹吉（Adnan Khashoggi）合影。昌德拉斯瓦米曾是三位前印度總理的心靈顧問，並因財務醜聞與涉嫌資助刺殺拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）案而聲名狼藉。

警方同時搜出現金44萬盧比（約新台幣17萬元）、外幣、18塊「外交車牌」、12本虛構國家「外交護照」、34國印章、假外交部文件，以及多款名錶。調查指出，賈恩以假使館為掩護，自2017年起舉辦慈善活動與社區宴會（Bhandara），用以結交人脈並誘騙民眾，聲稱可協助取得海外工作機會。警方進一步發現，早在2011年，賈恩就因非法持有衛星電話遭立案。

賈恩以「大西南公國駐印總領事」自居。該微型國家自稱於2001年由美國前海軍軍官創立，位於南極洲，未獲任何國家承認，但在社群平台上聲稱擁有超過2,300名「公民」，並頒授虛構爵位。

根據該公國官方Instagram，賈恩自2017年起運作「駐新德里總領事館」，並自稱每年舉辦5次慈善餐會，服務超過1,000人。北方邦特別工作組（STF）已勒令該「領事館」停業，並持續調查相關金流與受害名單。

▲嫌犯賈恩自稱「大西南公國駐印總領事」，長年舉辦慈善宴會掩飾詐騙行為。（圖／翻攝自X）

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